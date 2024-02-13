Ізраїльський парламент схвалив у першому читанні законопроєкт, який дозволить закрити офіси іноземних ЗМІ та конфіскувати їхнє обладнання у разі загрози безпеці країни.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Тимчасовий захід, що дозволяє уряду цензурувати іноземні медіа, був схвалений у першому читанні в Кнесеті... Згідно з законопроєктом, міністр комунікації матиме повноваження для закриття іноземних мереж, що працюють в Ізраїлі, і конфіскацію їхнього обладнання, якщо міністр вважає, що є їхня фактична шкода безпеці держави», — пише видання.

Невідомо, чи потрібний такий захід для того, щоб припинити мовлення катарського телеканалу Al Jazeera на території Ізраїлю, зазначає газета.

У листопаді міністр зв'язку Ізраїлю стверджував, що Al Jazeera сфотографував та опублікував розташування сил ЦАХАЛу, транслював військові оголошення ХАМАС і спотворював факти таким чином, що підбурював людей до бунту.

12 лютого Армія оборони Ізраїлю опублікувала зображення та документи, знайдені в секторі Гази, які свідчать про те, що палестинський журналіст Мохамед Вашах, який працює на Al Jazeera, також є командиром військового крила ХАМАС.

"Вранці він журналіст на каналі Al Jazeera, а ввечері — терорист у ХАМАС!" – написав підполковник та речник ЦАХАЛу Авічай Адрі.

Допис містив фотографії, на яких, очевидно, було показано тренування Вашаха щодо використання протитанкової зброї, а також роботи з іншою зброєю та безпілотником.

Припинення мовлення закордонних телеканалів або відкликання акредитацій у ЗМІ стало можливим в Ізраїлі після того, як уряд затвердив надзвичайні правила закриття мовних компаній, які завдають шкоди безпеці держави. При цьому ще жодного закордонного телеканалу в Ізраїлі закрито не було.

У жовтні 2023 року прем'єр Беньямін Нетаньягу відмовився винести на затвердження військово-політичного кабінету питання про закриття ізраїльської філії катарського телеканалу Al Jazeera, діяльність якого, за твердженнями силового блоку, завдає шкоди безпеці країни. За однією з версій, обговорення закриття Al Jazeera відклали через роль Катару у переговорах щодо звільнення заручників із сектору Газа.

Що відомо про вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАС на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні.

Уряд Ізраїлю 8 жовтня 2023 року підтримав запровадження воєнного стану в країні.

9 жовтня торік Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 11 жовтня 2023 року погодився сформувати уряд національної єдності з членами опозиції, включаючи колишніх генералів, щоб керувати країною через кабінет міністрів воєнного часу.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту".

27 жовтня минулого року речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня 2023 року повідомив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався напередодні ввечері.

1 листопада 2023 року сухопутні сили Ізраїлю прорвали передову лінію оборонипалестинського руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант 13 листопада торік заявив, що бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над Газою.

Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, яке супроводжувалося щоденним звільненням груп заручників.

22 грудня 2023 року стало відомо, що Ізраїль зруйнував мережу тунелів ХАМАСу в Газі.

Через два дні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що ЦАХАЛ посилює бойові дії на території Сектору Гази.