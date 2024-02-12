Трамвай №3 змінить маршрут 14 і 15 лютого

Рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола "Залютине" припиниться з 10:00 до 15:00 14 і 15 лютого.

Це пов'язано з аварійним ремонтом трамвайної колії, повідомила пресслужба міської ради.

У цей час трамвай курсуватиме так:

№3: розворотне коло "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — пл. Павлівська — пл. Сергіївська — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Південний вокзал".