Останні новини Харкова та Харківської області за 13 лютого 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Трамвай №3 змінить маршрут 14 і 15 лютого
Рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола "Залютине" припиниться з 10:00 до 15:00 14 і 15 лютого.
Це пов'язано з аварійним ремонтом трамвайної колії, повідомила пресслужба міської ради.
У цей час трамвай курсуватиме так:
№3: розворотне коло "Новожанове" — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — пл. Павлівська — пл. Сергіївська — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Південний вокзал".
Трамвай №8 змінить маршрут 14 лютого
Рух трамваїв на вул. Морозова та просп. Байрона, на ділянці від вул. Мухачова до розворотного кола "Вул. Одеська" припиниться з 9:30 до 15:30 14 лютого.
Це пов'язано з аварійним ремонтом трамвайної колії, повідомила пресслужба міської ради.
У цей час трамвай курсуватиме так:
№8: розворотне коло "602-й м/р" — Салтівське шосе — пров. Салтівський — вул. Академіка Павлова — просп. Героїв Харкова — пл. Захисників України — вул. Молочна — вул. Георгія Тарасенка — вул. Морозова — розворотне коло "Вул. Мухачова".
Прогноз синоптиків для Харкова та області 14 лютого
- Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів;
- Вночі та вранці місцями туман;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.
3000 тонн нафти у чотирьох річках Харківщини: як усувають екологічну катастрофу внаслідок удару по нафтобазі
До уловлювача сміття на річці Уди прибило пляму з нафтопродуктів. Це місце — за 12 кілометрів від нафтобази в Немишлянському районі Харкова, звідки до водойм Харківщини витекло 3 тисячі тонн бензину та дизелю. Це сталося внаслідок ударів по ній російськими безпілотниками Shahed 9 лютого.
Бездоріжжя в деокупованій Куньєвській громаді: чому не ремонтують автошляхи між селами на Харківщині
У Куньєвській громаді на Харківщині потребують ремонту або повного відновлення 90% доріг. Громада розташована за 15 кілометрів від Ізюма. Близько пів року вона була в окупації. Дороги спочатку розбила військова техніка росіян, потім добила погода, розповів заступник начальника Куньєвської сільської військової адміністрації Олександр Князєв. У частині сіл немає продуктових магазинів та аптек, тому людям ліки й продовольство везуть з Ізюма.
На станції метро "Спортивна" протікає стеля
На станції "Спортивна" в Харкові протягом тижня по ночах ремонтують стелю. Вона почала протікати внаслідок зсуву ґрунту від влучань по Харкову.
Про це повідомила пресслужба метрополітену. "Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви грунту, а у звʼязку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро «Спортивна» були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції", — сказано в повідомленні. Протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеці пасажирів.
"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг з Харкова до Ворохти
Про це повідомили у пресслужбі.
Поїзд курсуватиме через станції Львів, Київ-Пасажирський, Миргород та Полтава-Київська. Розклад — у матеріалі.
"Радити бігти через вогонь — не зовсім правильно". Що робити при пожежах після влучань
"Якщо питання в секундах, то треба залишати всі речі й евакуюватися", — говорить речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.
За його словами, найнебезпечніше в пожежі — дим.
Як діяти при пожежах після обстрілів? Що варто мати вдома на такий випадок? Чим можна допомогти собі та близьким до приїзду рятувальників? — слухайте в етері Українського Радіо Харкова.
Керівниця апарату Харківської ОВА причетна до розтрат під час закупівлі гумдопомоги на 15 млн грн — НАБУ
Керівницю апарату Харківської ОВА Вікторію Белявцеву підозрюють у службовому підробленні та заволодінні сумою понад 15 млн гривень.
Про це 13 лютого повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.
За даними слідства, у березні 2022 року обладміністрація уклала тристоронній договір про закупівлю 235 тонн продуктів для жителів прифронтових та деокупованих територій, яку їм мали роздати безплатно.
"Посадовиця Харківської ОВА у змові з працівниками підприємства підробила документи про нібито отримання продукції від постачальника, що стало підставою для перерахування на його рахунки "Укрзалізницею" понад 15 млн грн. Втім, оплачену продукцію так і не поставили", — сказано в повідомленні.
Суспільне намагається отримати коментар Вікторії Белявцевої, яка обіймає посаду керівниці апарату обладміністрації Харківщини
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 13 лютого
- Обстрілів з артилерії та мінометів за добу зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка, Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Ветеринарне;
- На Куп’янському напрямку росіяни наступальних дій не проводили. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка, Харківської області.
Бійця з Харкова нагородили знаком "За особисту хоробрість"
Молодший лейтенант Андрій Козупиця отримав нагрудний знак командувача Сухопутних військ "За особисту хоробрість". Боєць воює з березня 2022 року, брав участь у боях на Харківщині та на Бахмутському напрямку.
Про нагородження Суспільне Харків повідомила пресслужба 92-ї окремої штурмової бригади, у складі якої служить військовий.
Система протидії ешелонована: як прикордонники "приземляють" російські БпЛА на Лимано-Куп’янському напрямку
На Лимано-Куп’янському напрямку російська армія за добу завдала майже 700 ударів по прикордонних населених пунктах та по позиціях Сил оборони. Також намагалась уразити українські позиції щонайменше 25 FPV-дронами.
Про це в етері "Суспільне. Спротив" розказав речник загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.
"Ворог активно використовує FPV-дрони. 25 дронів зафіксували, які намагалися уразити наші позиції, — це лише FPV, тобто дрони-"камікадзе". Окрім цього, вони активно використовують і звичайні дрони — Mavic, Autel для ведення розвідки", — розповів речник загону.
Українські військові, за його словами, уражають у повітрі або "приземляють" переважну більшість цих безпілотників завдяки засобам радіоелектронної боротьби, зокрема РЕБ в окопах, та антидроновим рушницям.
На Харківщині беруть проби ґрунту та води, щоб дізнатися про концентрацію нафтопродуктів після атаки РФ
Проби ґрунту, води з поверхневих водойм та підземних джерел водопостачання відібрали на Харківщині, щоб перевірити їх на забруднення нафтопродуктами після влучання російських безпілотників 9 лютого по нафтобазі.
Про це Суспільне Харків розповіла заступниця генерального директора центру контролю та профілактики хвороб Неля Новіцька.
ДБР має ухвалу на арешт квартир та землі екснареченої Романа Гринкевича Софії Морозюк
Державне бюро розслідувань має необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, а також екснареченої Романа Гринкевича Софії Морозюк. Художниця має три квартири та земельну ділянку.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.
Книгарню Vivat у Харкові облили фарбою: що про це думають у видавництві
У Харкові невідомі облили фасад книгарні Vivat фарбою. Видавництво уже зафіксувало пошкодження та працює з поліцією.
Про це Суспільне Культура розповіли у видавництві.
Генеральна директорка Vivat Юлія Орлова зазначила, що ця ситуація не вплине на роботу як книгарні, так і видавництва загалом: "Ми працюємо сьогодні, працюватимемо завтра, щодня попри все. А фарбу відмиємо".
Рятувальники дістали жінку з річки Лопані у Харкові
43-річна жінка опинилася в річці у середмісті Харкова, повідомили у ДСНС Харківщини.
"Жінку у воді побачив перехожий та викликав нас. Складнощів не було. Жінка стояла по пояс у воді. Рятувальники спустили драбину, розклали. Спустились до неї та допомогли піднятися. Витягли її хвилин за 15 і передали її медикам. Як вона опинилася у воді, перехожий не знає", — розповів Суспільне Харків речник облуправління рятувальників Євген Василенко.
За словами директора облцентру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, здоров'ю жінки нічого не загрожує.
"Стрибнула з берега, там було мілко. Вона була по пояс у воді, а тому її доправили до лікарні", — сказав Забашта.
Протягом минулої доби прикордонники приземлили та знешкодили чотири дрони-камікадзе РФ
Про це повідомили у загоні прикордонників "Сталевий кордон"
"Вміло побудована ешелонована система протидії ворожим безпілотникам за допомогою стаціонарних та окопних РЕБ, а також антидронових рушниць забезпечує збереження техніки та життя бійців бригади", — йдеться у повідомленні.
Жінці, яка очолювала "центр надання соціальних послуг" на Куп'янщині під час окупації, оголосили підозру — СБУ
З липня до вересня 2022 року підозрювана, за даними слідства, співпрацювала з окупантами, очолювавши "Дворічанське відділення територіального центру соціального обслуговування військово-цивільної адміністрації Куп'янського району".
Про це 13 лютого повідомили у пресслужбі СБУ.
"Вона отримувала в окупаційній адміністрації "гуманітарну допомогу", організовувала її розповсюдження серед місцевих жителів та своїх підлеглих, створюючи ілюзію, неначе росіяни з турботою ставляться до жителів окупованих територій. Окрім цього, жінка складала і підписувала облікову бухгалтерську документацію щодо руху грошових коштів та складала заявки на фінансування видатків", — йдеться у повідомленні.
РФ завдала ударів по Вовчанську: загинула жінка, ще одна — поранена
61-річна жінка загинула внаслідок артилерійського обстрілу центру Вовчанська близько 11:00, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 50-річна жінка зазнала поранень.
У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку, уточнив керівник обладміністрації.
Обстріл Курилівки: уточнені дані
Двоє чоловіків загинули внаслідок російського обстрілу сільськогосподарського підприємства у Курилівці, повідомив уточнені дані очільник ОВА Синєгубов. Також жінка та 36-річний чоловік зазнали вибухових травм, у них середній стан тяжкості.
Робота піротехніків поблизу Вовчого Яру та Нової Гусарівки
З 11:00 до 15:00 поблизу Вовчого Яру Балаклійської громади сапери проведуть контрольовані підриви боєприпасів, повідомили в місцевій МВА.
Також контрольований підрив проведуть в районі Нової Гусарівки з 12:00 до 13:00, сказав Суспільному керівник обласного департаменту цивільного захисту Сокол.
Робота піротехніків в Ізюмському районі
З 09:45 до 10:30 відбувається контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів у межах села Оскіл, повідомили в ОВА о 09:51.
На пожежі у Харкові знайшли тіло чоловіка
Рятувальники знайшли обгоріле тіло чоловіка при гасінні пожежі у Шевченківському районі Харкова, повідомили у зведенні ДСНС регіону.
"О 17:20 сталася побутова пожежа в Шевченківському районі. На час прибуття рятувальників горіла самобудова на всій своїй площі у 5 кв.м. На згарищі виявили обгоріле тіло чоловіка, дані якого встановлюються", — йдеться у повідомленні.
Робота саперів: дані ОВА
Протягом доби піротехніки розмінували 11,82 га території, знищили 154 вибухонебезпечні предмети, йдеться у зведенні Синєгубова.
У Куп'янську та Вовчанську відновили електропостачання
У Куп'янську відновили електропостачання для трьох тисяч абонентів, повідомив керівник ОВА Синєгубов. Також відремонтували повітряну лінію, яка була пошкоджена 11 лютого, — світло відновили для 10 тисяч абонентів у Вовчанську.
Обстріли Харківської області за добу: зведення ОВА
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них: Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Глибоке, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
У Курилівці — влучання на територію фермерського господарства, загинув працівник; у Куп'янську внаслідок обстрілу пошкоджений житловий приватний будинок; у Козачій Лопані — влучання на околицях селища. Також влучання були у Слобожанському та Липцях.
Артобстріл Курилівки Куп'янського району: загинув чоловік
55-річний працівник фермерського господарства загинув внаслідок влучання артилерійського снаряда по підприємству у селі Курилівці близько 08:00, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Сили оборони на Куп'янському напрямку відбили дві атаки РФ
На Куп’янському напрямку захисники відбили дві атаки РФ поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Прогноз погоди у Харкові та області 13 лютого: дані гідрометеоцентру
- Вночі невеликий дощ. Вдень дощ;
- Слабкий туман;
- Вітер південний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.