До уловлювача сміття на річці Уди прибило пляму з нафтопродуктів. Це місце — за 12 кілометрів від нафтобази в Немишлянському районі Харкова, звідки до водойм Харківщини витекло 3 тисячі тонн бензину та дизелю. Це сталося внаслідок ударів по ній російськими безпілотниками Shahed 9 лютого.

Як зупинятимуть рух нафти по воді, якими є наслідки для людей, тварин і екосистеми — у матеріалі Суспільне Харків.

Чи можливо повністю очистити річки від нафтопродуктів

Паливо не потрапило до міського водопроводу. Нафтопродукти затекли до Уд з річки Немишлі, звідти — до річок Харків, Лопань і Уди, пояснює заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

За його словами, 14 лютого на річці між Харківським і Чугуївським районами встановлять загородження, щоб зупинити нафтову пляму.

Комунальники біля уловлювача сміття на Удах, Харківська область, 13 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Харків

"Будемо залучати засоби портової інфраструктури, які використовують у разі витоку нафти чи нафтопродуктів із танкерів. Це морська тематика. І одночасно починаємо працювати щодо нафтових плям, сорбентами й іншими засобами, які будуть відновлювати водну структуру", — говорить Іванов.

Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків Відновлення можливе майже до 100% стану, який був до Євген Іванов заступник начальника Харківської ОВА

Коли очистять річки, спрогнозувати неможливо, каже Євген Іванов.

"Ми навіть не розуміємо, скільки пального витекло через ґрунтові води в самі річки. Ми знаємо об'єм, що понад 3 тисячі тонн усього внаслідок катастрофи вивільнилося з нафтобази, але ми не знаємо, скільки з цього потоку опинилося в річках", — зазначив заступник очільника ОВА.

Перше блокування вже здійснювали за допомогою інших приладів у місті першої доби після витоку. Це затримало потік на якийсь час, але його виявилося недостатньо, і все ж таки нафтопродукти пішли далі по річці.

Понад 3 тисячі тонн нафти потрапило до річок Харківщини внаслідок ударів РФ по нафтобазі 9 лютого, Харківська область, 13 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Наслідки для риби будуть катастрофічні: буде великий мор, і трупна отрута, якщо її не виловити"

Розлив нафти — локальна екокатастрофа, каже доцентка кафедри промислової екології Політехнічного університету Тетяна Тихомирова.

"Вже є качки, які постраждали від того, що сталася інтоксикація через пір’ячко. Тому що вони намагаються скльовувати нафтопродукти, а воно діє на нервову систему, і вони лежать ні живі ні мертві. Насправді вони ще живі, але вже не можуть поворухнутися. Люди їх приносять до орнітологів", — розповіла Тихомирова.

Фото: Суспільне Харків Наслідки для риби будуть катастрофічні, тому що вони не можуть дихати. Зараз буде великий мор, і трупна отрута, якщо її не виловити Тетяна Тихомирова екологиня

На Харківщині планують перевірити усі місця зберігання нафтопродуктів

За словами заступника начальника військової обладміністрації Іванова, в області перевірять усі місця зберігання нафтопродуктів — чи є у власників ліцензія на роботу, як далеко об’єкти від житлових будинків, чи є там системи оповіщення людей на випадок витоку палива.

Чи були порушення в роботі нафтобази, які призвели до витоку пального за межі її території, нині розслідують, говорить заступник керівника Харківської обласної прокуратури Олександр Сузий.

Нафтова пляма у річці, Харківська область, 13 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

"Питання щодо того, чи було в ємностях більше ніж дозволено, будемо перевіряти в рамках кримінального провадження, призначених експертиз щодо техніки безпеки питань функціонування цієї нафтобази", — сказав Сузий.

Представники центру контролю та профілактики хвороб відібрали зразки води та грунту, щоб остаточно встановити, скільки нафтопродуктів вилилося та які це матиме наслідки. На результати чекають за три дні, повідомила заступниця керівника центру Неля Новіцька.

За словами заступника начальника військової обладміністрації Іванова, в області перевірять усі місця зберігання нафтопродуктів — чи є у власників ліцензія на роботу, як далеко об’єкти від житлових будинків, чи є там системи оповіщення людей на випадок витоку палива.

Що відомо про удар по нафтобазі та пожежу у Немишлянському районі Харкова 9 лютого

Ввечері 9 лютого російські безпілотники влучили по нафтобазі у Харкові. Внаслідок влучання стався витік пального, через що спалахнула пожежа.

Згоріло щонайменше 15 будинків. Семеро людей, серед яких троє дітей, загинули. Ще троє зазнали поранень. За даними слідчих поліції, по території підприємства росіяни вдарили трьома дронами типу Shahed.

Роботи на нафтобазі у Немишлянському районі завершили об 11:00 12 лютого. Рятувальники майже 60 годин усували наслідки пожежі.

Після удару РФ по резервуарах підприємства у Немишлянському районі 9 лютого стався витік нафтопродуктів в екосистему. За попередніми даними, у середовище потрапило близько 3000 тонн продуктів.

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