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Бездоріжжя в деокупованій Куньєвській громаді: чому не ремонтують автошляхи між селами на Харківщині
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Бездоріжжя в деокупованій Куньєвській громаді: чому не ремонтують автошляхи між селами на Харківщині

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У Куньєвській громаді на Харківщині потребують ремонту або повного відновлення 90% доріг. Громада розташована за 15 кілометрів від Ізюма. Близько пів року вона була в окупації. Дороги спочатку розбила військова техніка росіян, потім добила погода, розповів заступник начальника Куньєвської сільської військової адміністрації Олександр Князєв. У частині сіл немає продуктових магазинів та аптек, тому людям ліки й продовольство везуть з Ізюма.

Чи зможуть цього року у громаді відремонтувати розбиті дороги — матеріал Суспільне Харків.

Магазин на колесах та перукарка на виїзд: як до жителів Куньєвської громади добираються по бездоріжжю

Жителі Новопавлівки шикуються у чергу до крамниці на колесах. Водій Віталій Лисенко приїжджає з продуктами до села щонайменше двічі на тиждень з Ізюма — за 18 кілометрів. Їздив би частіше, але дороги між селами розбиті, каже чоловік. За його словами, найчастіше люди замовляють хліб, батони, пиріжки, ковбаси, рибу, чай, каву.

"Села — починаючи від Ізюма і закінчуючи Чистоводівкою та Щасливим. Десь 13 сіл. Попит великий. В селах просять картоплю, пшеницю, яйця, молоко. В-основному, їжджу, де немає магазинів. А якщо є магазини, то бабусі з палицями не дійдуть — я майже під кожним двором стаю", — говорить Віталій.

куньєвська громада
Водій Віталій Лисенко приїжджає з продуктами до Новопавлівки щонайменше двічі на тиждень з Ізюма. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Дороги — вже звик. Знаю, де яка ямка, об’їжджаю вже. Майже в кожному селі такі дороги. Якби відремонтували — я б швидше проїжджав би, й люди б не чекали до вечора", — додає водій.

За продуктами до автокрамниці прийшла Ніна Коритна. Пенсіонерці 93 роки. У селі немає магазинів та аптек, а їздити у сусідні села або в районний центр складно.

"Ми замовляємо усе, що привезуть: сир, сметана, хліб, морква. Ще гуманітарку давали, дають нам, дякуємо, допомагають. А так — кудись поїхати, когось найняти, треба 600 гривень платити — а де, з чого?", — питає пенсіонерка.

куньєвська громада
Жителі Новопавлівки скупляються в автокрамниці, 31 січня 2024 року, Харківщина. Фото: Валерія Ємець/Суспільне Харків

В сусіднє з Новопавлівкою село Іванчуківку раз на тиждень приїжджає перукарка Альона Верецун. Цього разу до неї записалися 12 людей. Жінка виїздить у села, тому що не всі місцеві можуть дістатися в інші населені пункти Ізюмщини.

"Раз записуються, то є попит у моїй спеціальності. Тим більше щотижня. На дорогах є такі ділянки, що хотілося б кращого бажати. Особливо, коли дощі йдуть, то є таке, що не об’їдеш. На машині мене чоловік привозить. Було, звісно, й ремонтували — потрапить у яму, і все", — каже перукарка.

куньєвська громада
В село Іванчуківку раз на тиждень приїжджає перукарка Альона Верецун, 31 січня 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Заклали дороги цеглою з розбомблених будівель: ситуація з дорогами у Куньєвській громаді

Ситуація з дорогами в Іванчуківському старостинському окрузі погіршилася під час повномасштабної війни, розповідає староста Олександр Педун. Частину ям торік довелося закладати цеглою з розбомблених будівель Ізюмщини.

"Вивезли сюди стару цеглу. І ми своїми силами розкладали по ямах цеглу, щоб більш-менш можна було проїхати. Зараз сніг, мороз — ями трохи прокатало, й нам це допомагає. Коли все це розтає, у нас тут дуже складна ситуація", — говорить Педун.

куньєвська громада
Дорого в Іванчуківці, 31 січня 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

У п'яти селах округу нині живуть 430 людей, до повномасштабної війни проживало майже 700. Села розкидані між собою, найгірша ситуація, за словами Педуна, з дорогою у село Лисогірку, де взагалі немає асфальту.

куньєвська громада
Дорога на Лисогірку, 31 січня 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"У Лисогірці проживає 10 сімей — усі люди похилого віку. Туди тяжко дістатися. По-перше, крутий спуск-підйом, а по-друге — асфальтового покриття немає. Люди відрізані. Вони потребують медичної допомоги. У нас є фельдшер, і попри погоду та дорогу їде машиною або мопедом. Надає людям допомогу. Не завжди "швидка" туди може проїхати", — зазначає староста Іванчуківського округу.

Куньєвська громада
Староста Іванчуківського округу Олександр Педун. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"У людей немає можливості добиратися ні в Куньє, ні в Чистоводівку, тому що сполучення транспортного немає. Автобус сюди не заходить. Сполучення, щоб люди могли дістатися у в Ізюм або Балаклію, лише завдяки електричкам", — додає Педун.

На Харківщині розбиті понад 4,5 тисячі км доріг та зруйновані 27 мостів

90% доріг у Куньєвській громаді Харківщини потребують ремонту або повного відновлення, розповідає заступник начальника Куньєвської сільської військової адміністрації Олександр Князєв. Де шукати гроші на це в умовах воєнного стану, у громаді не знають.

"Ми не можемо закладати на ремонт доріг ті, які обслуговуються "Дорогами Харківщини" — вони утримувачі доріг. Ми теж не можемо закладати, тому що у нас немає бюджету, у нас бюджет дотаційний. Потрібно на повне відновлення дороги на один кілометр — один мільйон гривень. Уявіть, скільки це потрібно коштів", — говорить Князєв.

"Перед новим роком дорогу у нас на Бугаївку, була дуже розбита, з канавами, вони ("Дороги Харківщини" — ред.) по співфінансуванню працювали з нами. Трішки відремонтували, підсипали щебенем, розрівняли, щоб якось можна було проїхати. Але цього недостатньо. Зараз мороз, а коли сніг зійде — й цього не буде. Потрібен ремонт", — каже заступник начальника Куньєвської сільської військової адміністрації.

Внаслідок бойових дій на Харківщині розбиті понад чотири з половиною тисячі кілометрів доріг та зруйновані 27 мостів, розповідає директор держпідприємства "Дороги Харківщини" Ігор Турченко.

"Ще один момент — виділення коштів з обласного бюджету. Нам вже було виділено 10 мільйонів гривень на зимове утримання, наразі ми готуємо документацію ще на 16 мільйонів. Ми активно співпрацюємо з громадами. Провели перемовини з Краснокутською громадою, Старовірівською, Мереф'янською, Роганською", — говорить Турченко.

куньєвська громада
Дорога на Лисогірку, 31 січня 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

Перелік об’єктів, які хочуть відремонтувати у 2024 році, дорожники передали наприкінці січня до Агентства відновлення та розвитку інфраструктури, чекають надходження коштів з державного та обласного бюджетів, спілкуються із міжнародними партнерами, каже Турченко. Зокрема, з ремонтом мостів у громадах мають допомогти партнери з Польщі та Японії, каже директор держпідприємства "Дороги Харківщини".

"У нас готова вся проєктно-технічна документація, проведені тендерні процедури. Як будуть вирішені питання фінансування, я думаю, це ближче до березня, ми одразу розпочнемо ремонт доріг. В тому числі по Куньєвській громаді", — зауважує Турченко.

куньєвська громада
Дорога на Лисогірку, 31 січня 2024 року, Харківщина. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"Торік ми активно робили ремонти автодоріг місцевого значення, в першу чергу, логістичні маршрути. Це дороги напрямку від Чугуїв-Мілове до Печеніг, і від Печеніг через Мартову на Старий Салтів та Вовчанськ. Ці дороги відремонтовані капітально. 42,5 кілометри повністю нової дороги", — додає директор держпідприємства.

Які саме роботи й в яких обсягах зможуть провести у Куньєвській громаді, залежатиме від фінансування, каже Турченко. За його словами, найтяжча ситуація із дорогами нині в деокупованих громадах Ізюмського та Куп’янського районів.

"Ситуація тяжка, в першу чергу, у Куп’янській, Борівській громадах (дорога між Ізюмом та Боровою — дуже тяжка ситуація), Балаклійська та Барвінківська громади, Дворічанська, Великобурлуцька — громади, де було зруйновано найбільше автомобільних доріг", — говорить Турченко.

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