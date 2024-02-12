Довгожительці з села Козлів Катерині Чудик 5 березня 2024 року має виповнитися 102 роки. Вона пережила Другу світову війну. У 1942 році її виселили до Австрії на примусові роботи, де вона була три роки. Зараз жінка проживає разом із внуком на Тернопільщині.

Катерина Чудик найстарша жителька своєї громади. Жінка має п’ять внуків та 10 правнуків. Юлія Чудик — одна із найстарших правнуків.

"Я у своєї прабабусі друга правнучка. За нагоди приїжджаю до неї. Люблю слухати, як вона розказує якісь історії".

Правнучка Юлія Чудик. Фото: Суспільне Тернопіль

Катерина Чудик розповідає, народилась у селі Озерна. У 1942 році її одну виселили до Австрії на примусові роботи.

"Навесні сапала бараболю, кукурудзу садила, дуже кукурудза родила, це все була моя робота. Господаря забрали на війну, лише господиня була, дітей там не було".

Довгожителька Катерина Чудик. Фото: Суспільне Тернопіль

У 28 років Катерина одружилась із чоловіком Антоном та переїхала до Козлова, разом вони прожили 45 років.

Фото Антоніни з чоловіком. Фото: Суспільне Тернопіль

"В Озерній народились я і мій брат, а тут вже народилась сестра в 60 році. Тато робив в колгоспі, спочатку трактористом, потім пішов на спиртзавод, мама робила в колгоспі на буряках", — каже донька Володимира Кріль.

Донька Володимира Кріль із Катериною Чудик. Фото: Суспільне Тернопіль

Жінка каже, окрім роботи в колгоспі, мама займалась випічкою, а батько виготовляв меблі для дому.

"Як приходилось в неділю, то всі діти сусідські до нас приходили, бо мама насмажила пампухи. Тато робив бамбетлі, вони розсувались, як дивани. Стелилась солома, матраців не було. Потім стелили полотнину і ми спали на тих бамбетлях".

Рідні Катерини Чудик. Фото: Суспільне Тернопіль

Катерина Чудик ділиться, її секрет довголіття — молитва.

"Ксьондз обіцяв прийти на моє день народження. Я багато молюсь і мене молитва тримає".