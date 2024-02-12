Троє синів на війні: історія родини з Хмельниччини

Троє з чотирьох синів Василя та Людмили Лозанів з Хмельниччини стали на захист України з перших днів повномасштабної війни. Зараз всі вони мають офіцерські звання та нагороди.

Як виховували захисників — у матеріалі Суспільне Хмельницький.

Подружжя Василя та Людмили Лозанів, що з села Іванковець на Хмельниччині, виховала чотирьох синів. Троє із них — 42-річний Андрій, 33-річний Павло та 29-річний Володимир стали на захист України у перші місяці повномасштабного російського вторгнення, розповів їхній батько Василь Лозан.

"Почали записуватись в тероборону й вони пішли туди. Володя служив, то він перший пішов. А інші не служили. Коли прийшли туди, то там черга була. Дуже багато народу тоді було. Так він пішов, записався. Але виходить, говорить до Павла, що там формуються автороти", — сказав Василь Лозан.

Шкільна фотографія Андрія Лозана, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Старший, Андрій, за словами батька, не підлягав мобілізації, проте пішов добровольцем. Служить в інженерних військах. Тепер він — старший лейтенант.

Добровольцями пішли у військо й молодший і середній сини — Володимир та Павло. Павло — молодший лейтенант, розповідає батько. Він — штурмовик і в його підпорядкуванні близько сотні людей. Зараз він боронить Харківський напрямок.

"Він такий шустрий. Якось сніг випав і застрягла вся колона. 15 машин з військовими застрягли. Він зателефонував в частину й сказав: "Не пускати, перекрити дорогу, бо побачать, "накриють» всю колону", — правда вони перекрили. Перетелефонували до фермерів прогорнули дорогу", — пригадує батько захисників.

Володимир також молодший лейтенант і так само зараз — у штурмовиках, каже батько, а раніше служив сапером на Херсонщині: "Вони займалися розмінуванням території. То бувало таке, що вони по 200 танкових мін збирали. Вони ходили по полю, значили, потім збирали й утилізували".

Шкільна фотографія Павла Лозана, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Василь Лозан каже, із синів одружений лише Андрій. Володимир має дівчину, з якою планує створити сім’ю: "Вона така бойова, що приїздила до нього туди, не він воює. Правда вона туди на передок то не йшла, але була там і в Херсонській області".

Мати говорить, весь час із чоловіком моляться за своїх воїнів. Жінка вірить, що батьківська молитва оберігає їх. Людмила розповіла історію молодшого сина Володимира: "Він мені розповідав: "Бачу, наді мною летить та ракета". Вона над ним розірвалась і біля нього впала. Все — його не зачепило".

Людмила каже, її сини дружні з дитинства. В дорослому віці допомогли один одному купити житло: "Так, як би кожен збирав ці гроші окремо, в них би не було жодної, а так, оскільки вони всі йшли разом, і, якщо комусь щось потрібно, чи до кредиту, чи щось, один іншому додавав".

Дітей не готували до війни, говорить Людмила Лозан. Вони навчалися музики: "Андрій грав на баритоні. Павлік — на корнеті. Андрій він більш такий спокійний був, ну він і зараз такий більш спокійний, врівноважений. Павлік — він такий — він занадто справедливий. Володя, він теж такий своєрідний".

Шкільна фотографія Володимира Лозана, Хмельниччина. Фото: Суспільне Хмельницький

Всі три сини мають вищу освіту, розповідає батько, виховувались у релігійних традиціях. Ніхто з них не курить. З дитинства допомагали у всьому батькам.

"Андрій ходив сюди в православну церкву, прислужував священнику. А я то ходжу в молитовний дім до баптистів, то ці два молодших — Володя і Павлік, ходили зі мною. Там воскресна школа була в нас, вони там займалися, ну, і Діма теж трішки тут, у православну", — сказав батько військових.

Батьками зараз опікується четвертий син 39-річний Дмитро, каже Василь Лозан.

Василь Лозан каже: за два роки у синів-військових відпусток практично не було: "Павло говорив, що будемо до переможного. Так що ніхто з них не говорив, що хочуть додому. Будуть служити поки не закінчиться війна, а там буде видно".

Після нашої перемоги, розповідає батько, сини планують відбудовувати Україну.

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