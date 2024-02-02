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Столітній ювілей відзначив житель Тернопільщини
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Столітній ювілей відзначив житель Тернопільщини

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Тимотей Непийвода
Ювіляр Тимотей Непийвода. Фото: Іван Данилюк

Житель Тернопільщини Тимотей Непийвода відзначив столітній ювілей. З дружиною Марією чоловік у шлюбі 74 роки. Вони разом виховали 8 дітей, 18 онуків, 19 правнуків і двоє праправнуків.

Про це повідомили на сторінці села Сновидів.

Чоловік народився першого лютого 1924 року в селі Сновидів, що у Чортківському районі.

"Сімʼя мала двох синів, батьки передавали хлопцям сімейні цінності і щиросердну віру в Бога. Тимофій Іванович це саме вкладав і своїм дітям. Дзвінкий дитячий сміх довкола і щира вранішня і вечірня молитва, мабуть, і є запорукою довголіття!", — йдеться у повідомленні.

Столітній ювілей відзначив житель Тернопільщини
Тимотей Непийвода із рідними. Фото: Іван Данилюк

Чоловік пережив відправлення до Німеччини. Потім все життя Тимофій Іванович працював конюхом в Сновидівському колгоспі. Ювіляра привітали рідні та представники влади.

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