Дощ та мокрий сніг. Погода у Кіровоградській області на вихідні

На території Кіровоградської області 3 та 4 лютого синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду.

За інформацією обласного центру з гідрометеорології, на дорогах регіону утримається ожеледиця.

У суботу хмарна погода, вночі без опадів, вдень помірний мокрий сніг з переходом у дощ. Температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень 2-7 тепла.

У неділю вночі та вдень хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, вдень 5-7 тепла.