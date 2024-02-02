Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 2 лютого наклало санкції на мережу, що таємно постачала Ірану матеріали і чутливі технології. Країна їх використовувала для виготовлення балістичних ракет і дронів, зокрема типу Shahed, які використовує Росія для обстрілів України.

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства фінансів.

Санкції США спрямовані проти чотирьох юридичних осіб з Ірану та Гонконгу, які займались таємним постачанням для іранських компаній. Ці компанії беруть активну участь у підтримці численних іранських військових організацій, зокрема Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

"Подальше розповсюдження Іраном своїх новітніх звичайних озброєнь, включно з БпЛА і ракетами, які націлені на американських солдатів, залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні. Ми без вагань будемо використовувати весь наш інструментарій, щоб зруйнувати незаконні мережі закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєнь, а також притягнути до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним маріонетковим угрупуванням", — заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

Обмеження введені щодо:

FY International Trading Co., Limited (FYIT) з Гонконгу,

Duling Technology з Гонконгу,

Advantage Trading з Гонконгу,

Narin Sepehr Mobin Istatis (NSMI) з Ірану,

China Oil and Petroleum Company Limited (COPC) з Гонконгу.

Всі акції цих компаній у США заблоковано, заборонені транзакції з ними. Крім того, під санкції можуть потрапити особи, які беруть участь у певних операціях із підсанкційними суб'єктами.

У грудні 2023 року Офіс генпрокурора у відповідь на запит Суспільного повідомив, що безпілотники “Shahed-131/136, якими Росія обстрілює Україну з вересня 2022-го, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Натомість у січні міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заявив, що іранська сторона не надавала жодних "шахедів" і ракет Росії для використання проти України. Він також заявив, що Україна не надала жодних доказів, що проти українців використовуються безпілотники або зброя іранського виробництва.

Позиція Ірану щодо війни РФ проти України

13 вересня 2022 року військові ЗСУ вперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва, який використали росіяни.

За даними української розвідки, РФ замовила в Ірану понад 2400 дронів, якими регулярно атакує інфраструктурні та цивільні об'єкти в Україні. Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні.

У жовтні Інститут вивчення війни інформував, що члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму, щоб навчати росіян користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

1 березня 2023 року британська розвідка повідомила, що в армії РФ з'явився другий майданчик для запуску дронів. Тепер окупанти почали запускати БПЛА з Брянської області, що скорочує час підльоту до Києва.

Аналітики з Conflict Armament Research зазначили, що Росія модифікувала іранські дрони, переробивши їхню ударну частину для того, щоб завдавати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України.