Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан заявив, що іранська сторона не надавала жодних “шахедів” і ракет Росії для використання проти України. Він також заявив, що Україна не надала жодних доказів, що проти українців використовуються безпілотники або зброя іранського виробництва.

Про це іранський дипломат заявив під час виступу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі 17 січня.

“Вони (американці — ред.) придумують багато виправдань. Одне з них, мовляв, ми залучені в українську війну. Щодо України. Ми ніколи не надавали жодного безпілотника, жодної ракети Росії для використання проти України”, — заявив міністр.

Він додав, що менш ніж 11 місяців тому він запропонував міністру закордонних справ України надати Ірану докази, що проти українців використовуються безпілотники або зброя іранського виробництва. За його словами, була домовленість, що в столиці Оману, Маскаті, зустрінеться група, яка складатиметься з високопоставлених військових з обох сторін.

“Вони обговорювали це питання годинами. Українська команда не надала жодних доказів. І вони сказали, що ми повернемося до Києва, зберемо інформацію, докази, докази і повернемося на наступний раунд зустрічі, але вони цього не зробили. Вони не надали нам, не показали жодних доказів того, що проти них використовуються безпілотники і зброя іранського виробництва”, — заявив у Давосі глава МЗС Ірану.

За його словами, Іран продавав свої безпілотники різним країнам регіону в рамках оборонної співпраці. Міністр також заявив, що “будь-якій країні не важко скопіювати наші безпілотники”. І Іран, за його словами, не несе за це відповідальності.

“Але навіть для цього українці не надали нам жодних доказів. Ми чутливі до вбивств людей, жінок і дітей в Газі, Афганістані, Сирії та Ємені. Ми завжди засуджували ці вбивства… Війна і вбивства цивільних в Україні — ми їх також засуджуємо. І ми віримо, що рішення ніколи не полягає у війні та бойових діях”, — заявив Амір-Абдуллахіан.

За його словами, Іран кілька разів запитував росіян, чи використовували вони коли-небудь зброю іранського виробництва проти українців.

“І вони неодноразово говорили нам, що ми не використовували жодної зброї іранського виробництва проти України. І до цього часу Україна стверджує, вони здіймають багато шуму, що іранські безпілотники використовуються проти них. Але вони не надали нам жодного доказу, жодного документа. Я більше трьох разів просив пана Жозепа Борреля через зв'язки і контакти, заохочуючи українців надати їх (докази - прим.) нам, але вони цього не зробили. Це просто безпідставне звинувачення”, — заявив міністр.

Раніше іранська сторона також неодноразово відкидала звинувачення, що постачає зброю Росії.

Іранські дрони-камікадзе у війні РФ проти України

13 вересня 2022 року військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва. Уранці 17 жовтня військові РФ атакували Київ дронами-камікадзе. ЗСУ збили 25 із близько 30 дронів. Один з дронів влучив у 120-річний житловий будинок. Кутова частина будівлі обвалилася. Під завалами опинилися мешканці.

Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні. За даними української розвідки, Росія 2022 року замовила в Ірані понад 2400 дронів-камікадзе.

США, ЄС, Канада і Британія анонсували санкції проти Ірану за надання Росії дронів.

4 грудня 2022 року ЗМІ повідомили, що США намагаються зірвати поставки іранської зброї до РФ.