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На Закарпатті зростає кількість хворих на грип та ГРВІ: яка ситуація в районах області
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На Закарпатті зростає кількість хворих на грип та ГРВІ: яка ситуація в районах області

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У Берегівському, Рахівському, Мукачівському та Ужгородському районах зросла кількість хворих на грип та ГРВІ. Про це на брифінгу повідомила головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик.

За словами Вікторії Тимчик, серед 70 тисяч хворих понад 41 тисяча — діти віком до 17 років. Також в області лабораторно підтверджено 1900 випадків захворювання на Covid-19. Значний приріст хворих на ГРВІ спостерігають у Берегівському, Рахівському, Мукачівському та Ужгородському районах.

"Загальна кількість випадків звернення за медичною допомогою з приводу ГРВІ в цьому сезоні становить 70 495 осіб, з яких 41 099 — це діти віком до 17 років. У хворих із симптомами ГРВІ лабораторно підтверджено 1900 випадків Covid-19. На цьому тижні в регіоні ми зареєстрували ускладнення епідемічної ситуації захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. На 4 тижні спостереження кількість звернень до закладів охорони здоров'я з приводу ГРВІ збільшилася на 41% відносно до попереднього тижня. Тобто, захворіло 5743 людини", — розповіла Вікторія Тимчик.

Серед хворих переважають діти віком від 5 до 14 років, а це 1538 випадків. Щодо дорослого населення, то це хворі віком від 30 до 65 років. Розповів директор Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк. Основними симптомами грипу є висока температура до 40 градусів, головні та м'язові болі, кашель та нежить.

"Госпіталізація перевищила вже 4,2%. Тобто, значна кількість із всіх хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні — це грип і Covid-19. На сьогодні в Обласній клінічній інфекційній лікарні знаходяться 74 хворих, але 50% з них — це гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі грип А. Серед госпіталізованих діти до 4 років та хворі віком 65 років", — зазначив Михайло Поляк.

Через збільшення кількості хворих в закладах охорони здоров'я вводять обов'язковий масковий режим, а також обмежать відвідування пацієнтів. З 2 лютого всі навчальні заклади Мукачівської територіальної громади перейшли на дистанційне навчання. З 5 по 9 лютого школи Ужгорода будуть закритими на карантин. Також дистанційне навчання з 5 лютого впровадять і в навчальних закладах Берегівської територіальної громади. А дошкільні навчальні заклади у громадах працюватимуть очно.

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