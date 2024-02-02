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Пориви вітру до 20 м/с та ожеледиця: на Львівщині синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки
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Пориви вітру до 20 м/с та ожеледиця: на Львівщині синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки

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Пориви вітру до 20 м/с та ожеледиця: на Львівщині синоптики оголосили &quot;жовтий&quot; рівень небезпеки
Світлина ілюстративна. Фото: Суспільне Львів

У суботу, 3 лютого, на Львівщині прогнозують пориви вітру до 20 м/с та дощ з мокрим снігом. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки — "жовтий".

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме мокрий сніг з переходом в дощ. Вночі та вранці — ожеледиця на дорогах. Вітер західний, 9-14 м/с, з поривами до 20 м/с. Температура вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, вдень —4-9° тепла.

У Львові теж буде хмарно з проясненнями. Часом йтиме мокрий сніг з переходом в дощ. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця. Вітер західний, 9-14 м/с, з поривами до 20 м/с. Температура вночі — від 1° морозу до 1° тепла, вдень — 6-8° тепла.

"На вихідних (3 та 4 лютого, — ред.) очікується дощова та вітряна погода, яка протримається до вівторка. Температури повітря вночі та вдень зростатимуть і сягнуть до 9° тепла. В подальшому без істотних опадів. Тенденція до зростання температури збережеться", — йдеться у повідомленні.

Графік погоди
Графік погоди. Фото: Facebook/Львівський регіональний центр з гідрометеорології

За словами синоптикині Оксани Мазепи, наступного тижня на Львівщині буде відчутне потепління — 6-11 градусів тепла. Проте з 11 лютого варто очікувати холодний атмосферний фронт та до 3-10 градусів морозу вночі.

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