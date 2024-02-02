Облік людей за списками, двохвилинний відеоролик та годинний виступ. Так 1 лютого минув річний звіт виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака у Міському палаці культури. Цю посаду він обіймає з 2 лютого 2023 року. Як оцінюють рік діяльності Олександра Ломака місцеві жителі, його прихильники, опоненти та політичні аналітики — читайте далі.

Люди за списками

До Міського палацу культури сходились керівники комунальних підприємств, установ та управлінь, депутати міськради. Частина з відвідувачів об’єднувались в групи та звіряли себе у списках.

Журналісти Суспільного цікавились у людей звідки вони дізналися про звіт та як оцінюють діяльність Олександра Ломака.

"Ми така ланка, так сказати самоврядування, наша самоорганізація. Активні ми. Нам з фонду сказали про звіт. Він якраз на своєму місці під час такого воєнного стану в нашому місті, то воно процвітає. Так, руйнувань зазнали наші жителі міста, ми їм співчуваємо і допомагаємо. Всі служби, ЖЕКи працюють на повну силу, всі", — каже місцева жителька Ніна Цирулік.

Місцева жителька Чернігова Ніна Цирулік. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Зі школи вчителька подзвонила і сказала, що прийдіть, будь ласка. Буде річний звіт, послухайте і зробіть для себе, як то кажуть, якісь висновки. Можливо вам щось буде цікаво, що нас чекає в майбутньому" — говорить місцева жителька Люся Мельнікова.

Місцева жителька Чернігова Люся Мельнікова. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Мені здається, він (Ломако, — ред.) більше переживає за життя Чернігова, більше піклується, чим Владислав Атрошенко. Коли був Атрошенко, то більше закривалися садочки та школи. А коли Олександр Ломако, то більше для садочків та шкіл щось присвячується і вкладається", — зазначила місцева жителька Анастасія Кожедуб.

Місцева жителька Чернігова Анастасія Кожедуб. ФОТО: Суспільне Чернігів

Здобутки міської влади

Виступу Олександра Ломака передував двохвилинний відеоролик, а промова тривала понад годину.

Серед здобутків команди за рік роботи він назвав п'ять нових міст-партнерів, міжнародні домовленості про фінансову та гуманітарну підтримку, завдяки якій в Чернігові відбудовують критичну інфраструктуру, дитячі садочки, школи, лікарні. А також передачу модульного житла для людей, що втратили домівки.

"Загалом розмір допомоги, яку залучило місто в результаті співпраці з нашими партнерами у 2023 році, склала 750 мільйонів гривень. Це по суті ще один бюджет розвитку", — каже Ломако.

Також він зазначив, що у навчальному році 2023/2024 в очному форматі запрацювали 28 шкіл, які відвідують 23 тисячі учнів. Це вдвічі більше, ніж 1 вересня 2022 року. Ломако зазначив і про відновлення транспортного сполучення в мікрорайоні ЗАЗ та Бобровиця, збільшення допомоги військовим з міського бюджету. Серед перешкод в роботі Олександр Ломако назвав тиск з боку центральної влади й правоохоронців та постійні обшуки.

"Відчепіться і дайте нормально працювати. Не витрачайте мільйони державних грошей на те, щоб знищити місцеве самоврядування".

Співпраця з МВА та мінуси роботи міськради

Нагадаємо, що Олександр Ломако розпочав виконувати обов'язки міського голови 2 лютого 2023 року, після відсторонення Владислава Атрошенка за рішенням суду. Цю справу Атрошенко називав політичною. Менш ніж за тиждень після того, як Ломако обійняв цю посаду, в місті утворили військову адміністрацію: її очолив Дмитро Брижинський. Протягом першого року на посаді чиновники неодноразово конфліктували.

"Чиновники військової адміністрації намагалися перебрати на себе управління містом. Якби містом протягом цього року займалася військова адміністрація, Чернігів би весь заріс будяками", — говорить Ломако.

Також за часів Ломака Чернігівська міськрада вперше зібралася на онлайн-сесію, а вже звільнений з посади Владислав Атрошенко за його поданням отримав звання "Почесного громадянина міста".

Прихильники та опоненти про роботу Ломака кажуть так:

"Та робота, ті напрямки, які сьогодні реалізуються під керівництвом Олександра Ломака, вони справді мають послідовний системний характер і вони мають результативність. Це як міжнародна політика і контакти, так і безпосередньо вся робота у нас на місцях, особливо по інфраструктурі. І тому я вважаю, що 2023 рік був дуже непростий, якоюсь мірою навіть складніший, ніж 2022-й, тому що тоді ми тільки розуміли, що живемо в іншому світі", — зазначив депутат міськради від "Рідного дому" та начальник управління культури Олександр Шевчук.

Депутат міськради від "Рідного дому" та начальник управління культури Олександр Шевчук. ФОТО: Суспільне Чернігів

"Що можна сказати точно, що сесій стало на 25% менше, ніж колись в рік збирав Атрошенко. Це перше. Друге, у нас вже є один чиновник, який зараз сидить в СІЗО. Це пан Вячеслав Почеп, і це каже про те, що трохи корупційні ці справи рушили з місця в Чернігівській міській раді. В принципі кримінальних проваджень стало більше, але в основному, скажімо так, мейнстрим роботи Чернігівської міської ради, на жаль, не змінився", — каже депутатка міськради від "Європейської Солідарності" Марина Семененко.

Депутатка міськради від "Європейської Солідарності" Марина Семененко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Політичний аналітик Андрій Подвербний каже, головний плюс діяльності Олександра Ломака, що йому вдалося зберегти стабільну роботу міської ради та комунальних підприємств. Мінусом, за його словами, стали постійні суперечності з міською військовою адміністрацією.

"Оці постійні заяви, постійні коментарі на телебаченні, у Фейсбуці, судові тяганини. Дійсно вони впливали, вносили певного роду нервозність. Не могли повноцінно працювати ні міська рада, ні міська військова адміністрація".

Політичний аналітик Андрій Подвербний. ФОТО: Суспільне Чернігів

З цією думкою згоден і помічник Марини Семененко — Олександр Гашпар.

"Постійні сварки, постійні якісь уколи в бік один одного, замість того, щоб працювати злагоджено на користь міста і заради містян. Тобто постійно якісь сварки, чвари судові, позови один на одного. Ну, і період війни не сприяє, скажімо так, покращенню ситуації. Хоча, звісно, це політична конкуренція, політична боротьба, але не в період воєнного стану в країні".

Помічник Марини Семененко — Олександр Гашпар. ФОТО: Суспільне Чернігів

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