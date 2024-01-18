В Україні виробляють власні машини для розмінування – Гвоздяр

В Україні розпочали виробництво машини різних типів для розмінування та підготовки ґрунтів. Окремі машини вже використовують в роботі.

Про це розповіла Суспільному заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

За її словами, є чималий запит насамперед на техніку, що може робити детекцію – визначити стан забруднення або замінування території.

"Ми стикаємося з першими виробами, які повинні визначити чи забруджена територія, чи вона замінована. Виявлення — це дуже важлива річ. Тому що росіяни використовували міни не тільки із металевим підривачем, а також дерев'яні, текстильні, пластикові без жодного металевого елементу, які важко виявити", — говорить Гвоздяр.

Через різницю у ґрунтах в північних та південних регіонах вибухові предмети та міни можуть "по-різному себе поводити". Відтак, як зазначає заступниця міністра, для розмінування на різній місцевості необхідна різна техніка.

"Є перші машини для механічного розмінування, виготовлені в Україні. Їх всього 3 типи: катковий, молотковий та фрезерний тип. Нині є одна машина молоткового типу, яка використовується і яку закуповують. Вони вже виготовляються в більшій кількості і вони вже працюють. Машина для підготування каткового типу вже теж є", – говорить вона.

Ганна Гвоздяр зазначає, що в Україні виробляють техніку і для підготовки для розмінування. У серпні Міністерство економіки повідомляло , що перша саморобна машина хз Харківщини пройшла випробування і отримала сертифікат. Серед переваг зазначалась проста конструкція, невисока ціна виробництва та обслуговування. Також триває робота і над іншими проєктами.

"Ми спільно працюємо з фондом Говарда Баффета, щоб переробити цивільні бульдозери для цивільного розмінування. Зараз ми затвердили проєкт, затвердили технічну документацію і починаємо роботу", — додала урядовиця. За словами Гвоздяр, іноземні компанії, які постачали або планують таку техніку до України "думають" над локалізацією виробництва.

Раніше, 15 січня, президент Зеленський заявив, що 174 тисячі квадратних кілометрів території України забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

У вересні 2023 року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що жодна країна у світі після Другої світової війни не стикалася з таким мінним забрудненням, як Україні. Для повного розмінування України потрібно 37 млрд доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. За словами Шмигаля, не обійтися без допомоги міжнародних партнерів. Близько 40 країн уже виділили 250 млн доларів на розмінування.