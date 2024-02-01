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Кабмін готує постанову про спрощену систему сертифікації операторів з розмінування — Шмигаль
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Кабмін готує постанову про спрощену систему сертифікації операторів з розмінування — Шмигаль

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Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готує проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів з розмінування територій України.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За його словами, була проведено нарада з питання третьої посівної кампанії в умовах війни, у якій взяли участь перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко, представники МВС, Міноборони та Мінагрополітики.

"Цьогоріч у держбюджеті ми вперше заклали 3 млрд грн на програми гуманітарного розмінування. Дав завдання Мінекономіки з іншими дотичними органами затвердити план розмінування, а також подати постанову, яка врегулює порядок компенсації сільгоспвиробникам за його проведення" — сказав очільник уряду.

Шмигаль наголосив на важливості доступу до послуг з розмінування для кожного українського сільгоспвиробника.

"Для цього Мінекономіки разом із міжнародними партнерами мають напрацювати відповідний механізм, аби ним могли скористатися, зокрема, малі фермери", — сказав він.

Глава уряду також поінформував, що наразі готується проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів з розмінування і відбувається розробка цифровізації цього процесу.

"Крім того, на засіданні Національного органу з протимінної діяльності буде розглянуто стратегію гуманітарного розмінування, яку далі буде винесено на засідання РНБО", — додав Шмигаль.

У вересні 2023 року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що жодна країна у світі після Другої світової війни не стикалася з таким мінним забрудненням, як Україна. Для повного розмінування України потрібно 37 млрд доларів і понад 10 тисяч саперів. У державі є тільки 3 тисячі фахівців. За словами Шмигаля, не обійтися без допомоги міжнародних партнерів. Близько 40 країн уже виділили 250 млн доларів на розмінування.

15 січня президент Володимир Зеленський заявив, що 174 тисячі квадратних кілометрів території України забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

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