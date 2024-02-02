Військовий з Красногорівки отримав "Орден за мужність"

Українській військовий на псевдо "Німець" з Красногорівки Мар'їнської громади отримав орден "За мужність" II ступеня. Його підрозділ з початку повномасштабного вторгнення знищив 15 повітряних цілей.

Про це Суспільному Донбас повідомили у пресслужбі 54-ї окремої механізованої бригади.

"На даний час Роман займає посаду — головний сержант, він командир бойової машини зенітного ракетного взводу. З початком повномасштабного вторгнення його взвод знищив більш як 15 цілей типу безпілотники, різних видів – це "Орлани", Zala, Supercam", — розповіли у бригаді.

Військовий Роман під час служби. Фото: 54 бригада

У бригаді додали, що сержант на позивний "Німець" народився у місті Красногорівка Мар'їнської громади. Він працював на шахті електрослюсарем, а у 2016 році вступив до лав ЗСУ.

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