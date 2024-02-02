У Полтаві вперше відзначили Стрітення за новоюліанським календарем

2 лютого парафіяни Православної церкви України вперше відзначають Стрітення за новоюліанським календарем. Свято принесення немовляти Ісуса проводять на 40-й день після Різдва. Раніше його відзначали 15 лютого.
Про це Суспільному розповів настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександр Дедюхін.
"Сьогодні це велике свято – одне з найбільших церковних свят", — розповіла парафіянка Лідія Дмитрієва.
Зміна дати святкування відбулась через прив’язку релігійної події до Різдва.
"На 40-й день після народження Ісуса Христа його принесла його мати, Пресвята Богородиця та Йосип до єрусалимського храму", — повідомив настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександр Дедюхін.
"Ми нині відзначаємо всі церковні свята разом з цивілізованим світом, а не з нашим ворогом", — сказала парафіянка Юлія Петушинська.
За словами настоятеля, свято Стрітення полягає в зустрічі світу з християнством і кожної людини з Богом.
"Прийшла за свою державу помолитися, щоб Бог допоміг, щоб він нас підтримав. Щоб наші військові повернулися додому живі і без поранень. Повинні молитися, святкувати всі свята, як Європа, бо ми до неї належимо", — розповіла парафіянка Лідія Дмитрієва.
Після святкової служби віряни можуть взяти освячені свічки та запалити їх вдома під час вечірньої молитви, розповів Олександр Дедюхін.
"У цей день є така давня українська традиція – освячувати воду і свічки, так звані громовиці. Ці свічки вважаються оберегом. Ми освячуємо ці свічки, бо в нас є віра в Божу допомогу", — повідомив настоятель Свято-Миколаївського храму ПЦУ Олександр Дедюхін.
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