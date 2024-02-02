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З гімном зустрічали військових РФ: 18 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
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З гімном зустрічали військових РФ: 18 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді

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Підозрювані у державній зраді правоохоронці з Маріуполя
Фото: Державне бюро розслідувань

Вісімнадцятьох колишніх правоохоронців з Маріуполя, серед яких є спецпризначенці, підозрюють у держаній зраді. За даними слідства, вони урочисто на плацу зустріли російських військових та наразі "несуть службу" у фейкових правоохоронних органах, створених окупантами.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

"У березні 2022 року тоді ще українські правоохоронці прибули до захопленого армією РФ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у Маріуполі. Підозрювані вишикувались на плацу під російський гімн, віддали честь військовим держави-агресора та перейшли на бік ворога, зрадивши присязі на вірність народові України," —йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що на бік російських окупантів перейшли спецпризначенці ГУНП та КОРДу:

  • інспекторка управління кадрового забезпечення;
  • старший інспектор відділу оперативного реагування «КОРД»;
  • поліцейський роти особливого призначення ГУНП;
  • заступник начальника відділу поліції з превентивної діяльності;
  • інспектор взводу управління патрульної поліції та інші.

За даними прокуратури, частина підозрюваних отримали підвищення, зокрема 25-річна помічниця слідчого "виконувачкою обов'язків слідчого Жовтневого району", а викладач "Академії поліції" обійняв посаду "заступника командира роти №1 батальйону патрульно-постової служби".

У прокуратурі зазначили, що інші колишні правоохоронці перейшли на бік окупантів з ідеологічних причин та не отримали "підвищення по службі".

За даними Державного бюро розслідувань колишні правоохоронці брали участь у масових заходах та рейдах окупантів, виступали для російських пропагандистів критикуючи владу України та розповсюджували російську агітацію.

Всім 18 підозрюваним заочно повідомили про держану зраду ч. 2 ст. 111 КК України. Їм загрожує 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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