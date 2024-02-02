У п'ятницю 2 лютого відзначила свій сторічний ювілей жителька Ужгорода Олександра Іванова.

Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Facebook.

Олександра Іванова народилася 2 лютого 1924 року в селі Лиман Полтавської області. Під час Другої світової війни пережила окупацію, рано втратила батьків: батько загинув у 1943 році, мати померла у 1946 році.

"Олександра Федорівна все життя пропрацювала у агропромисловій системі, була відповідальною, професіоналом своєї справи. За сумлінну працю, високі показники в роботі та у розвитку сільського господарства Закарпаття нагороджена орденом "Знак пошани", — йдеться у повідомленні.

Олександра Іванова має двох доньок – Людмилу та Ірину, а також онучку Вікторію, яка зараз навчається в академії мистецтв. Чоловік Олександри Федорівни помер більше 20 років тому, вона живе з донькою Людмилою.

Фото: Ужгородська міська рада | Facebook

Рідні пані Олександри розповідають, що секрет її довголіття – спокійне, світле ставлення до життя та оптимізм.

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