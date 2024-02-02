У Вінниці погасили марку, присвячену роботі поштовиків

У Вінниці погасили поштовий блок під назвою “Героїчні професії війни. Укр пошта завжди поруч із вами”. Національний поштовий оператор випустив його у день свого 30-річчя.

Фото: Суспільне Вінниця

У блоці дві марки: "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають". На останній зображена машина їхньої компанії, яка заїжджає на деокуповані території, розповіла Суспільному директорка з розвитку мережі Укрпошти вінницького регіону Оксана Шабанова. Марку присвятили роботі поштовиків під час війни.

Фото: Суспільне Вінниця

"Працівники Укрпошти працюють у дуже важких умовах, не зважаючи, на всі обставини вони працюють навіть під обстрілами, інколи їм приходиться приїжджати трішки іншим маршрутом аби потрапити в населений пункт тому, що ідуть обстріли. Це дуже ризиковано", – розповіла Оксана Шабанова.

Поштовий блок під назвою “Героїчні професії війни. Укр пошта завжди поруч із вами” вийшов накладом 200 тис. примірників. Один коштує – 60 гривень, каже Оксана Шабанова.