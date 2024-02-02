На Вінниччині 12 родин ветеранів пройшли курс нової соціальної послуги

На Вінниччині 12 родин ветеранів протягом семи днів пройшли курс нової соціальної послуги. Це ініціатива Міністерства соціальної політики України, Товариства Червоного Хреста України спільно з Вінницькою обласною військовою адміністрацією.

Як повідомили на сайті адміністрації, фахівці проводили з родинами як групові, так й індивідуальні заняття, навчали навичок саморегуляції, а також працювали з особистими потребами та проблемами кожного учасника.

"Наші захисники адаптовувалися до цивільного життя, налагоджували міжособистісні стосунки зі своїми рідними, навчалися боротися із власними страхами, які спіткали їх після повернення додому, а також відновлювали своє фізичне здоров‘я. Саме члени родин повинні були бути поруч у цей важливий та складний період. До того ж увесь час з людьми працювала мультидисциплінарна команда. До неї увійшли фахівці Психосоціальної підтримки Товариства Червоного Хреста України та найкращі психологи та соціальні працівники області, які напередодні пройшли командне навчання", – сказала перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.

Фото: Вінницька обласна військова адміністрація

За її словами, основні витрати з реалізації пілотування взяв на себе Червоний Хрест України. Оплатили працю команди фахівців (психологів та соціальних працівників) з обласного бюджету.

"Зворушливим було те, що ветерани просили залучати якомога більше родин своїх колег. Поки що ми охопили лише 12 сімей, у яких чоловіки-ветерани із важкими пораненнями, травмами, з семи громад: Вінницької, Гніванської, Жмеринської, Немирівської, Турбівської, Хмільницької, Якушинецької", – сказала Наталя Заболотна.

Фото: Вінницька обласна військова адміністрація

Саме в громаді мають супроводжувати ці родини на всіх наступних етапах, зокрема, отриманні освітніх послуг, медичного обслуговування, ментального здоров’я, реабілітації, працевлаштування, розповіла Заболотна.