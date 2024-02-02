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На Вінниччині 12 родин ветеранів пройшли курс нової соціальної послуги
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На Вінниччині 12 родин ветеранів пройшли курс нової соціальної послуги

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На Вінниччині 12 родин ветеранів пройшли курс нової соціальної послуги
Учасники соціального курсу. Фото: Вінницька обласна військова адміністрація

На Вінниччині 12 родин ветеранів протягом семи днів пройшли курс нової соціальної послуги. Це ініціатива Міністерства соціальної політики України, Товариства Червоного Хреста України спільно з Вінницькою обласною військовою адміністрацією.

Як повідомили на сайті адміністрації, фахівці проводили з родинами як групові, так й індивідуальні заняття, навчали навичок саморегуляції, а також працювали з особистими потребами та проблемами кожного учасника.

"Наші захисники адаптовувалися до цивільного життя, налагоджували міжособистісні стосунки зі своїми рідними, навчалися боротися із власними страхами, які спіткали їх після повернення додому, а також відновлювали своє фізичне здоров‘я. Саме члени родин повинні були бути поруч у цей важливий та складний період. До того ж увесь час з людьми працювала мультидисциплінарна команда. До неї увійшли фахівці Психосоціальної підтримки Товариства Червоного Хреста України та найкращі психологи та соціальні працівники області, які напередодні пройшли командне навчання", – сказала перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.
На Вінниччині 12 родин ветеранів пройшли курс нової соціальної послуги
Фото: Вінницька обласна військова адміністрація

За її словами, основні витрати з реалізації пілотування взяв на себе Червоний Хрест України. Оплатили працю команди фахівців (психологів та соціальних працівників) з обласного бюджету.

"Зворушливим було те, що ветерани просили залучати якомога більше родин своїх колег. Поки що ми охопили лише 12 сімей, у яких чоловіки-ветерани із важкими пораненнями, травмами, з семи громад: Вінницької, Гніванської, Жмеринської, Немирівської, Турбівської, Хмільницької, Якушинецької", – сказала Наталя Заболотна.

На Вінниччині 12 родин ветеранів пройшли курс нової соціальної послуги
Фото: Вінницька обласна військова адміністрація

Саме в громаді мають супроводжувати ці родини на всіх наступних етапах, зокрема, отриманні освітніх послуг, медичного обслуговування, ментального здоров’я, реабілітації, працевлаштування, розповіла Заболотна.

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