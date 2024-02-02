Суд лишив під вартою ексначальника СБУ Харківської області Романа Дудіна

2 лютого Шевченківський райсуд Києва розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для колишнього начальника СБУ у Харківській області Романа Дудіна, якого обвинувачують у держзраді.

Про хід і результати засідання розповів Суспільне Харків адвокат Олександр Кожевніков.

"Ми просили змінити на будь-який, не пов'язаний із триманням під вартою. Суд відхилив наше клопотання й залишив Романа під вартою, навіть не звернувши уваги докази невинуватості. Це відповіді на мої адвокатські запити Офісу президента, Генерального штабу ЗСУ, Оперативного командування "Схід", Харківської ОВА, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, СБУ. Ці докази повністю спростовують винуватість нашого клієнта й доводять, що ризики, на які посилався прокурор у своєму попередньому клопотанні, надумані та безпідставні. На теперішній час суд не хоче брати до уваги ці докази, мотивуючи це тим, що зараз не стадія клопотань та долучення доказів сторони захисту. Однак зазначені докази долучалися до провадження як докази щодо клопотання, тобто недолучення цих доказів є протиправним", — каже Кожевніков.

Фото: Ганна Железняк/Суспільне Роман перебуває під вартою 510 діб. Він трішки пригнічений, але його настрій бойовий. Роман вважає себе невинним, особою, щодо якої здійснюють політичне переслідування

Також на засіданні прокурор долучив до матеріалів провадження документи, серед яких — постанови про об'єднання матеріалів кримінального провадження та про зміну підслідності.

"На засіданні прокурор долучив до матеріалів провадження декілька документів на 100 аркушів. З них ми дослідили лише пʼять документів. Це витяг із ЄРДР та рапорт слідчого про внесення матеріалів до ЄРДР, постанови про об'єднання матеріалів кримінального провадження, про зміну підслідності і зміну групи прокурорів", — каже адвокат.

Наступне засідання відбудеться о 12:00 14 лютого.

Що відомо у справі Романа Дудіна

Роман Дудін очолював Управління СБУ у Харківській області з березня 2020 року.

У лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, Дудін був серед тих, хто запевняв, що Харківщина надійно захищена, а УСБУ пильно стежить за ситуацією на кордоні. 24 лютого російські війська захопили північ та схід Харківської області, просуваючись до Харкова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".

У квітні в інтерв'ю сайту "Факти" Дудін розповідав, як викривають підозрюваних у держзраді: "СБУ щодня в тісній взаємодії з прокуратурою знаходить нові факти, затримує людей. Це процес, який не зупиняється ні на хвилину, а з початком війни він активізувався, напевно, в сто разів".

Після звільнення з посади Дудін публікував відео та дописи з критикою голови Харківської ОВА, військових, міського голови та інших посадовців.

11 вересня 2022 року Офіс Генпрокурора підтвердив затримання Романа Дудіна. Його підозрюють у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану.

12 липня 2023 року стало відомо, що справу екскерівника СБУ у Харківській області Романа Дудіна передали до суду, повідомили в Офісі Генпрокурора. Слідство встановило, що він знав про наступ РФ й "вчиняв незаконні дії, спрямовані на проведенні підривної діяльності проти України".

31 липня 2023 року Шевченківський районний суд Києва почав слухати справу Дудіна. 21 грудня Роману Дудіну подовжили термін тримання під вартою.

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