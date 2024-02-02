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Чернігівщина на другому місці в Україні за кількістю хворих на ботулізм
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Чернігівщина на другому місці в Україні за кількістю хворих на ботулізм

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Чернігівщина на другому місці в Україні за кількістю хворих на ботулізм
ФОТО: Gettyimages (ілюстративне)

Чернігівська область за підсумками 2023 року знаходилася на другому місці в Україні за кількістю хворих на ботулізм. За цей час у восьми людей підтвердили цей діагноз, з них одна дитина.

Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України на своєму сайті.

Як йдеться у повідомленні, за останні п'ять років на території області захворювання на ботулізм виявили у 38 людей, з яких померло — четверо хворих.

"Основний продукт, що призводить до ботулізму — це в’ялена непатрана риба, виготовлена в домашніх умовах або придбана в місцях стихійної торгівлі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні 2023 року 8-річну дівчинку з Ніжинського району на Чернігівщині госпіталізували до лікарні з діагнозом "ботулізм". Це був перший випадок отруєння ботулотоксином на Чернігівщині у 2023 році. Відомо, що дівчина разом зі своєю родиною могла з’їсти заражену рибу.

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