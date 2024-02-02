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Польські фермери протягом місяця блокуватимуть всі прикордонні переходи з Україною
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Польські фермери протягом місяця блокуватимуть всі прикордонні переходи з Україною

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Польща, кордон
Пункт пропуску "Шегині-Медика" під час страйку польських перевізників. Фото: Суспільне Львів

Польські фермери знову збираються блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною з 9 лютого по 10 березня.

Про це заявили у незалежній профспілці фермерів-індивідуалів "Солідарність".

"Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти", — йдеться у заяві профспілки фермерів.

31 січня Єврокомісія офіційно запропонувала продовжити до середини 2025 року безмитний режим експорту з України.

"Незалежна профспілка фермерів-індивідуалів "Солідарність" на засіданні Президії Союзу 31 січня 2024 року одноголосно прийняла постанову оголосити загальний страйк фермерів по всій країні, який почнеться з блокади всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також блокадою доріг та автодоріг 9 лютого 2024 року о 10.00 год", — йдеться у заяві.

У профспілці повідомили про тимчасові перекриття доріг по всій країні з 9 лютого по 10 березня 2024 року.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 15:00 години 18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика – Шегині".

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