НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
ЄС виділив Україні 50 млрд євро: Орбан заявив про досягнення своєї мети
УгорщинаЄСУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАСвіт

ЄС виділив Україні 50 млрд євро: Орбан заявив про досягнення своєї мети

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ЄС виділив Україні 50 млрд євро: Орбан заявив про досягнення своєї мети
Ілюстративне фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він зробив усе заради своєї країни перед тим, як погодився на угоду ЄС про надання нової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Орбана, він уникнув ризику втрати коштів, виділених ЄС для Будапешта зі спільної скарбниці блоку.

"Якби ця угода не була досягнута і Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 держав-членів погодилися б надіслати гроші в Україну ... і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і направили б їх в Україну як ну – що у цьому хорошого? Ми не відправляємо зброю в Україну, ми отримуємо гроші з Брюсселя, і ми будемо сприяти цивільному фінансуванню України", – сказав Орбан.

Напередодні у Twitter він заявив, що виконав свою місію.

"Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори", — написав він.

Згідно з практикою ЄС, неможливо, щоб гроші, виділені державі-члену в бюджеті Євросоюзу або у тому, що відомо як фонд відновлення, забрали та передали країні за межами блоку.

1 лютого 27 лідерів держав-членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Видання Politico повідомило, що Євросоюз досяг компромісу з Угорщиною щодо схвалення макрофінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро для України, аби запобігти вето з боку Віктора Орбана.

Лідерам ЄС вдалося переконати Орбана низкою пропозицій:

  • щорічний звіт Єврокомісії про реалізацію пакета допомоги;
  • відбудуться дебати на рівні лідерів про реалізацію пакета;
  • за необхідності, через два роки Європейська рада попросить ЄК запропонувати перегляд нового бюджету.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Пункт пропуску "Чоп-Захонь"
Угорські фермери організують протести на кордоні з Україною через імпорт зерна
Угорщина, НАТО, США
США посилять тиск на Угорщину задля членства Швеції в НАТО
ЄС погодив 50 млрд євро для України: Politico дізналося, як вдалося запобігти вето Орбана
ЄС погодив 50 млрд євро для України: Politico дізналося, як вдалося запобігти вето Орбана
Прем’єр Польщі Туск: "У нас тут, у Брюсселі, є втома від Орбана"
Прем’єр Польщі Туск: "У нас тут, у Брюсселі, є втома від Орбана"
На початок