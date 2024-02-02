ЄС виділив Україні 50 млрд євро: Орбан заявив про досягнення своєї мети

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він зробив усе заради своєї країни перед тим, як погодився на угоду ЄС про надання нової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Орбана, він уникнув ризику втрати коштів, виділених ЄС для Будапешта зі спільної скарбниці блоку.

"Якби ця угода не була досягнута і Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 держав-членів погодилися б надіслати гроші в Україну ... і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і направили б їх в Україну як ну – що у цьому хорошого? Ми не відправляємо зброю в Україну, ми отримуємо гроші з Брюсселя, і ми будемо сприяти цивільному фінансуванню України", – сказав Орбан.

Напередодні у Twitter він заявив, що виконав свою місію.

"Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори", — написав він.

Згідно з практикою ЄС, неможливо, щоб гроші, виділені державі-члену в бюджеті Євросоюзу або у тому, що відомо як фонд відновлення, забрали та передали країні за межами блоку.

1 лютого 27 лідерів держав-членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

Видання Politico повідомило, що Євросоюз досяг компромісу з Угорщиною щодо схвалення макрофінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро для України, аби запобігти вето з боку Віктора Орбана.

Лідерам ЄС вдалося переконати Орбана низкою пропозицій: