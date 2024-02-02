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На війні загинули Володимир Калашніков, Олег Добровольський, Владислав Горбатюк з Кіровоградщини
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На війні загинули Володимир Калашніков, Олег Добровольський, Владислав Горбатюк з Кіровоградщини

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На війні загинули Володимир Калашніков, Олег Добровольський, Владислав Горбатюк з Кіровоградщини
Колаж: Суспільне Кропивницький

На війні загинули захисники з Кіровоградської області. Це – Володимир Калашніков, Олег Добровольський, Владислав Горбатюк.

Володимир Калашніков з Долинської громади Кропивницького району помер 31 січня 2024 року. Поховали бійця 1 лютого. Про це повідомив міський голова Долинської Євгеній Звіздовський.

На війні загинули Володимир Калашніков, Олег Добровольський, Владислав Горбатюк з Кіровоградщини
Володимир Калашніков з Долинської громади. Колаж: Суспільне Кропивницький

Олег Добровольський з села Михайлівка Олександрівської громади Кропивницького району помер 22 серпня 2022 року. Поховають бійця 3 лютого. Початок церемонії прощання об 11.00 за адресою село Михайлівка, вулиця Вишнева, 8.

Олег Добровольський з Олександрівської громади.
Олег Добровольський з Олександрівської громади. Колаж: Суспільне Кропивницький

Владислав Горбатюк з Підвисоцької громади Голованівського району загинув торік 27 липня біля села Роботине на Запоріжжі. Чоловіка мобілізували на службу 26 грудня 2022 року. Про дату прощання за захисником повідомлять додатково.

Владислав Горбатюк з Підвисоцької громади.
Владислав Горбатюк з Підвисоцької громади. Колаж: Суспільне Кропивницький

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