На війні загинули захисники з Кіровоградської області. Це – Володимир Калашніков, Олег Добровольський, Владислав Горбатюк.
Володимир Калашніков з Долинської громади Кропивницького району помер 31 січня 2024 року. Поховали бійця 1 лютого. Про це повідомив міський голова Долинської Євгеній Звіздовський.
Володимир Калашніков з Долинської громади. Колаж: Суспільне Кропивницький
Олег Добровольський з села Михайлівка Олександрівської громади Кропивницького району помер 22 серпня 2022 року. Поховають бійця 3 лютого. Початок церемонії прощання об 11.00 за адресою село Михайлівка, вулиця Вишнева, 8.
Олег Добровольський з Олександрівської громади. Колаж: Суспільне Кропивницький
Владислав Горбатюк з Підвисоцької громади Голованівського району загинув торік 27 липня біля села Роботине на Запоріжжі. Чоловіка мобілізували на службу 26 грудня 2022 року. Про дату прощання за захисником повідомлять додатково.
Владислав Горбатюк з Підвисоцької громади. Колаж: Суспільне Кропивницький