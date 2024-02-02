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Звіт про доходи: що задекларував народний депутат від Тернопільщини Володимир Гевко
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Звіт про доходи: що задекларував народний депутат від Тернопільщини Володимир Гевко

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Володимир Гевко, народний депутат України від Тернопільщини
Володимир Гевко, народний депутат України. Фото: Володимир Гевко

Народний депутат України від Тернопільщини Володимир Гевко оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік.

Документ опубліковано в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, становить у Володимира Гевка 520578 гривень, заробітна плата за сумісництвом — 54147 гривень (професор кафедри Західно-українського національного університету). На відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, йому виплатили 478833 гривень, компенсацію за оренду житла — 237250 гривень. Гевко задекларував також 1750000 гривень, 115000 доларів США і 75000 євро готівкових коштів.

У декларації вказано, що дохід дружини Ольги Гевко від заняття підприємницькою діяльністю становить 3629715 гривень. Її заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, — 106600 гривень. Готівкові кошти дружини становлять, зокрема, 2170000 гривень та 40000 доларів.

Володимир Гевко задекларував також у Тернополі квартири площею 83,4 і 75,5 квадратних метри, два офіси площею 33,3 й 12,4 метри квадратних. Також у Тернополі в нього є гараж та земельна ділянка площею 44 квадратних метри.

Депутат задекларував право проживання й користування житловим будинком у Смиківцях Великобірківської громади площею 309,2 метри квадратних.

Він має легкові автомобілі марки AUDI та Volkswagen. У його дружини теж задекларований автомобіль марки AUDI.

Ольга Гевко має квартиру в Тернополі площею 56 квадратних метри та нежитлове приміщення розміром 13,7 метри квадратних. Також вона володіє земельною ділянкою у Петрикові Великоберезовицької громади розміром 1017 метрів квадратних.

Дружина депутата має корпоративні права на ТзОВ "Навчально-консалтингова компанія ПРОФІ-ЦЕНТР", "Лімітед лаябіліті компані "Профі-Центр"(головний офіс у Польщі) й ТзОВ "ПРОФІ-ЦЕНТР Школа англійської мови".

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