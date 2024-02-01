Робота українських Сил оборони в окупованому Криму протягом 31 січня була результативною, що визнала сама російська сторона. Україна повертає свої території, а для цього має "вичистити" їх від окупантів. Водночас у Чорному морі на чергуванні перебувають два ракетоносії із загальним залпом у 16 крилатих ракет типу "Калібр".

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Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк в етері "Суспільне.Спротив".

"Я думаю, що всім досить зрозумілим був пост очільника Повітряних Сил (Микола Олещук — ред.), про те, що ми повертаємось на свої території і перед цим маємо вичистити їх від окупантів. Це говорить про те, що робота по законних військових цілях, об'єктах на тимчасово окупованій території Кримського півострова триває", — зазначила Гуменюк.

За її словами, "сезон бавовни" не залежить від погодних умов, тому "квітнути вона буде ще довго, бо насіння там багато"

"Наша робота, відповідно, була результативною, оскільки навіть російські пабліки визнали це і визнали деякі зміни в кількісному складі льотному (на аеродромі Бельбек — ред.), відповідно, після цієї роботи, хоча з поправкою на те, що дещо зможуть відновити. Але будемо спостерігати за розвитком цих подій далі, але не тільки спостерігати, а й корегувати", — наголосила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Зокрема, російські ЗМІ повідомляють про втрату Су-30, двох Су-27. Також за їхньою інформацією, 12 окупантів загинуло та ще 10 поранено.

Наслідки вибухів у Криму 31 січня 2024 року. Фото: скріншот з російського Telegram-каналу

Крім того, Гуменюк зауважила, що в акваторії Чорного моря окупанти вражені подіями, які відбуваються на кримському суходолі, та намагаються розосередити своє корабельне угруповання. Вони усвідомлюють, що відстань від Криму до Новоросійська — невелика, тому сконцентровувати всі кораблі, катери в одному пункті базування — досить небезпечно.

"Тому корабельне угруповання наразі складається з 14 одиниць, серед яких два ракетоносії — два фрегати продовжують чергування, це 16 "Калібрів" напоготові. При цьому ворог провів ротацію. Нагадаю, довгий час чергували підводні човни, але вчора вони були заведені у пункт базування, а на службу заступили надводні ракетоносії. Все це говорить про те, що напруження ворог намагається тримати й далі, готовність до застосування ракет морського базування — очевидна, тому що перебування на бойовому чергуванні робить цей період часу, від якого лунає команда і відбувається атака, дуже коротким. Треба реагувати на сигнали повітряної тривоги і враховувати цю небезпеку", — розповіла вона.

Що відомо про вибухи у Криму та Севастополі 31 січня

У середу, 31 січня, в окупованому Севастополі, в районі Сак, Євпаторії та Роздольного пролунали кілька вибухів. Неподалік аеродрому Бельбек сталася пожежа. Міноборони РФ заявило про збиття 20 ракет над Чорним морем та Кримом та про падіння уламків на військову частину в Любимівці.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що окупанти відбили масовану атаку на місто, збивши понад шість ракет. Попередньо, ніхто не постраждав. За його словами, у садовому товаристві "Усть-Бельбек", за попередніми даними, пошкоджено від уламків 12 будівель.

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