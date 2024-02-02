На Рівненщині внаслідок ДТП загинули четверо людей

На Рівненщині 2 лютого зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Загинули четверо людей. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Про це повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Юлія Дуднік.
За її даними, приблизно 10:00 на автодорозі поблизу села Михалин в Рівненському районі зіткнулися вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes-Benz Vito.
"Внаслідок аварії загинув водій мікроавтобуса та дві пасажирки. Наразі рятувальники усувають наслідки ДТП та деблокують загиблих", — зазначила Юлія Дуднік.
На місці події працюють слідчі та криміналісти, вони встановлюють обставини ДТП.
ОНОВЛЕННЯ 15:10
За даними слідства, водій мікроавтобуса, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою, якою керував 30-річний житель Клесова.
Відомо, що внаслідок ДТП на місці загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки — 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші.
"Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів — 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній, попри надану медиками допомогу, помер у лікарні", — повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Юлія Дуднік.
Водій вантажівки за результатами огляду був тверезий.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
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