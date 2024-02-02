НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Рівненщині внаслідок ДТП загинули четверо людей
ДТПАВТОРегіони

На Рівненщині внаслідок ДТП загинули четверо людей

Оновлено
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ДТП 2 лютого поблизу села Михалин
Фото: поліція в Рівненській області

На Рівненщині 2 лютого зіткнулися вантажівка та мікроавтобус. Загинули четверо людей. Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Про це повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Юлія Дуднік.

За її даними, приблизно 10:00 на автодорозі поблизу села Михалин в Рівненському районі зіткнулися вантажівка DAF та мікроавтобус Mercedes-Benz Vito.

"Внаслідок аварії загинув водій мікроавтобуса та дві пасажирки. Наразі рятувальники усувають наслідки ДТП та деблокують загиблих", — зазначила Юлія Дуднік.

На місці події працюють слідчі та криміналісти, вони встановлюють обставини ДТП.

ОНОВЛЕННЯ 15:10

За даними слідства, водій мікроавтобуса, 50-річний житель села Вітковичі, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою, якою керував 30-річний житель Клесова.

Відомо, що внаслідок ДТП на місці загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки — 47-річна жителька села Вітковичі та 43-річна жителька села Богуші.

"Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували іще двох пасажирів — 37-річну жительку села Богуші та її 44-річного односельця. Останній, попри надану медиками допомогу, помер у лікарні", — повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Юлія Дуднік.

Водій вантажівки за результатами огляду був тверезий.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
У Шосткинському районі на Сумщині сталася аварія: автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся
У Шосткинському районі на Сумщині сталася аварія: автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся
У поліції розповіли, де у Вінниці фіксують найбільше аварій
У поліції розповіли, де у Вінниці фіксують найбільше аварій
На Закарпатті затримали водія за підозрою в скоєнні наїзду на пішохода та втечі з місця ДТП
На Закарпатті затримали водія за підозрою в скоєнні наїзду на пішохода та втечі з місця ДТП
У Хмельницькому районі в ДТП травмувалися двоє людей
У Хмельницькому районі в ДТП травмувалися двоє людей
На початок