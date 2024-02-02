Жителя Тернопільщини госпіталізували через переохолодження

На Тернопільщині чоловіка госпіталізували з діагнозом "Загальне переохолодження організму". Він житель Кременецького району. Про це повідомили на сторінці пожежно-рятувальної служби області.
Чоловіка 1972 року народження доставили у Кременецьку опорну лікарню.
"Його побачили перехожі. Чоловік був на власному подвір'ї. Люди повідомили медиків і рятувальників про стан чоловіка", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня рятувальники повідомляли, що через переохолодження госпіталізували трьох жителів області.
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