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Державний архів Херсонщини розпочав масштабне оцифрування фондів — директорка установи
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Державний архів Херсонщини розпочав масштабне оцифрування фондів — директорка установи

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Херсонщина, архів
Державний архів Херсонської області, 3 грудня 2022 Фото: Ірина Лопушинська

Державний архів Херсонської області розпочав масштабне оцифрування фондів. Наразі підготували 80 фондів, які містять інформацію періоду 20-го століття.

Про це в марафоні "Суспільне. Спротив" повідомила директорка державного архіву Херсонської області Ірина Лопушинська.

За її словами, це стосується документів 20, 30, 40 та 50-х років. Вони мають багато генеалогічної інформації, яка цікава дослідникам у своїх родинних історіях.

"Багато особових справ, господарських книг, багато анкет на приймання на роботу — це різні установи та організації, які діяли в цей період на території Херсонської області. Ми розраховуємо, що це буде десь понад 250 тисяч документів, які містяться в понад 80 архівних фондах. Перевірка наявності фондів триває, тобто це ті фонди, які зараз залишилися в установі. І я думаю буде наступний етап, коли ми підберемо ще кілька десятків фондів, які повністю залишилися в нашій установі для оцифрування", — каже Лопушинська.

Державний архів Херсонщини розпочав масштабне оцифрування фондів — директорка установи
Херсон. Коробки із справами в обласному архіві, 3 грудня 2022 Фото: Ірина Лопушинська

Ірина Лопушинська розповіла, що наразі організація "FamilySearch" оголосила тендер на цю процедуру. Вона додала, що підрядник приїде з апаратурою, зі своїми операторами, власне архіву треба підготувати документи, перевірити їх цілісність.

"Ми навіть плануємо відреставрувати деякі документи для того, щоб кадр і картинка були якісними. Після цього оператор відправляють на перевірку документи до головного офісу організації. Якщо їх задовольняє якість, починається процес завантажування на їх інформаційні ресурси. Певні копії отримуємо ми, й завантажуємо ці документи на наш сайт архіву", — каже Ірина Лопушинська.

Державний архів Херсонщини розпочав масштабне оцифрування фондів — директорка установи
Херсонський обласний архів. Видання та документи, які залишились не тронутими росіськими військовими, 9 грудня 2022 р. Фото: Суспільне Херсон

За словами директорки обласного архіву, роботу з оцифрування розпочали у 2017 році. Тоді за рік оцифровували 50-90 справ. Після придбання апаратури та спеціальних сканерів, які не шкодять паперу, кількість справ зросла до тисячі.

"Торік у нас вже, не дивлячись на те, що Херсон в зоні бойових дій, і є обмежена кількість співробітників, ми оцифрували понад три тисячі справ. І трохи більше завантажили на сайт. Зараз ми виставили 87 архівних фондів, їх у нас понад чотири тисячі. Тому співпраця з лідерами оцифровування архівних документів дозволить нам ще більше пришвидшити темп. І ми завдяки цьому популяризуємо історію краю серед нашого населення", — говорить вона.

Що відомо про архів Херсонської області в окупації та після звільнення

З 1 листопада 2022 року з Державного архіву Херсонської області військові РФ вивозили найцінніші документи XVІІІ- XІX століття зі складу Національного архівного фонду України. Спочатку вивозили меблі, техніку і апаратуру.

Тікаючи на лівий берег Дніпра, вони забирали з собою все цінне, що тільки могли знайти. В кілька етапів вивозили і архівні документи.

У лютому 2023 року в окупаційних ЗМІ росіяни заявили про початок роботи архіву у Криму. Державний архів Херсонської області не має жодного стосунку до тієї установи, яка запрацювала в тимчасово окупованому Криму і має аналогічну назву.

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