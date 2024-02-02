2 лютого на Львівщині поховають сімох військових

Сьогодні, 2 лютого, у Львівській області прощаються із сімома полеглими. На російсько-українській війні загинули Іван Шуклін, Денис Пилипко, Володимир Засадний, Адам Суслинець, Вячеслав Вороний, Михайло Чех і Віктор Кірмаров.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Іван Шуклін жив у Дрогобичі.

Іван Шуклін. Фото: пресслужба Львівської ОВА

На початку повномасштабної війни він повернувся з-за кордону й долучився до 68 окремої єгерської бригади у червні 2022 року. Отримав від командування відзнаку "Хрест воїна-єгеря І ступеня". Іван Шуклін загинув на Луганщині 28 січня. У нього залишилася мама, дружина, дві доньки та брати.

Денис Пилипко — мешканець села Поториця Сокальської громади.

Денис Пилипко. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був солдатом і старшим водієм військової частини 3029. Загинув 24 січня внаслідок скиду боєприпасу з російського БПЛА поблизу Малої Токмачки у Запорізькій області. У Дениса Пилипка залишилася мама, дружина й сини.

Володимир Засадний мешкав у селі Куличків Великомостівської громади.

Володимир Засадний. Фото: пресслужба Львівської ОВА

11 січня 2024 року зник безвісти під час виконання бойового завдання східніше від села Роботине Запорізької області. 30 січня тіло Володимира Засадного знайшли. В нього залишилася дружина і сестра.

Адам Суслинець жив у селі Верхня Рожанка Славської громади.

Адам Суслинець. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Служив у 68 окремій єгерській бригаді. Адам Суслинець загинув поблизу населеного пункту Нововодяне Луганської області.

Вячеслав Вороний мешкав у місті Броди Золочівського району.

Вячеслав Вороний. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був начальником групи підготовки, льотчиком 1 класу, учасником бойових дій і миротворчих місій ООН, лицарем ордена Богдана Хмельницького III ступеня. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ був вертолітником, брав участь в евакуації поранених з "Азовсталі". Загинув 5 квітня 2022 року під час евакуації поранених зі збитого гвинтокрила Мі-8. У Вячеслава Вороного залишилася дружина та дві доньки.

Михайло Чех жив у селі Малі Ланки Бібрської громади.

Михайло Чех. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Був розвідником-сапером 71 єгерської бригади ДШВ. Вважався зниклим безвісти від 11 грудня 2023 року. Загинув біля міста Авдіївка Донецької області. В Михайла Чеха залишилися батьки, дружина й сестра.

Віктор Кірмаров народився в селі Рибча Тернопільської області.

Віктор Кірмаров. Фото: пресслужба Львівської ОВА

В серпні 2023 року вступив до лав Державної прикордонної служби України. Воював у складі 7 прикордонного Карпатського загону й 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса Східного регіонального управління ДПСУ. Був поранений на східному напрямку. У Віктора Кірмарова залишилася дружина, син, сестра, племінники та хрещені діти.