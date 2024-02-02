У Бучанському районі Київщини сьогодні вночі, 2 лютого, горів двоповерховий житловий будинок. Пожежні врятували сімох людей, серед яких були діти.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Державної служби із надзвичайних ситуації Київщини.

Зазначається, що 2 лютого о 03:50 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Червона Слобода на Макарівщині — загорівся двоповерховий житловий будинок.

"Рятувальники звернули увагу на те, що поруч з будинком знаходяться дитячі візочки та велосипеди — тож в середині є діти. Але потрапити в будинок було не можливо, бо на вікнах були ґрати", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники гасять пожежу у с. Червона Слобода, 2 лютого 2024 року. Фото: ДСНС Київської області/Facebook

На той час родина в середині будинку прокинулась і намагалась вибратись на зовні, але вогонь вже охопив двері. Рятувальники зрізали ґрати і через вікно дістали людей: п'ятеро дітей 2023, 2022, 2020, 2015, 2012 року народження та двох дорослих 1992 року народження.

У ДСНС поінформували, що за словами сусідів, які викликали рятувальну службу, вони не знали, що в будинку є люди. Родина виїжджала на захід країни і тільки кілька днів, як повернулась.

Пожежу ліквідували о 05:55 на площі 81 м.кв. До гасіння залучили 8 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Наразі причини займання встановлюються, підсумували рятувальники.

Що відомо про пожежі в Києві та області

У Білій Церкві рятувальники ліквідували пожежу на території автопідприємства. Вогонь знищив пасажирський автобус і пошкодив адмінбудівлю. Потерпілих немає.

У Бориспільському районі Київщини рятувальники виявили тіло чоловіка під час гасіння пожежі в приватному будинку. Причиною займання могла стати несправна піч.

На столичних Позняках загасили пожежу у школі. Зайнялося у навчальному класі на другому поверсі. Жертв та постраждалих немає.

Столичні рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домогосподарства в Деснянському районі Києва. Вогонь із сауни перекинувся на житловий будинок. Обійшлося без потерпілих.

Пожежа, яка сталася у столичному ТРЦ, виникла внаслідок умисного підпалу Його здійснив 7-річний хлопчик — відвідувач парку розваг.

У житловому будинку в Києві загорівся сміттєзбірник. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.