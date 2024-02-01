В автопарку в Білій Церкві згорів маршрутний автобус

У Білій Церкві в четвер, 1 лютого, рятувальники ліквідували пожежу на території автопідприємства. Вогонь знищив пасажирський автобус і пошкодив адмінбудівлю. Потерпілих немає.

Про це інформує Головне управління ДСНС у Київській області та поліція Київщини у Telegram.

Повідомлення про пожежу в автопарку по вул. Сухоярській надійшло до рятувальників о 08:12. На місце прибули понад 30 вогнеборців і 9 одиниці техніки. З'ясувалося, що на території автотранспортного підприємства палає маршрутний автобус. ДСНС-ники загасили вогонь о 08:43.

Унаслідок пожежі транспортний засіб вигорів повністю, пошкоджена також будівля контрольно-приймального пункту.

Після ліквідації займання на місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського управління поліції Київщини. Правоохоронці задокументували подію для з'ясування причин та обставин пожежі.

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