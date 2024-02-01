НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В автопарку в Білій Церкві згорів маршрутний автобус
ПОЖЕЖАДСНСПОЛІЦІЯАВТОГромадський транспортРегіони

В автопарку в Білій Церкві згорів маршрутний автобус

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Через пожежу в автопарку в Білій Церкві згорів маршрутний автобус
Пожежа в автопарку в Білій Церкві, Київська область, 1 лютого 2024 р. Фото: Поліція на Київщині/Telegram

У Білій Церкві в четвер, 1 лютого, рятувальники ліквідували пожежу на території автопідприємства. Вогонь знищив пасажирський автобус і пошкодив адмінбудівлю. Потерпілих немає.

Про це інформує Головне управління ДСНС у Київській області та поліція Київщини у Telegram.

Повідомлення про пожежу в автопарку по вул. Сухоярській надійшло до рятувальників о 08:12. На місце прибули понад 30 вогнеборців і 9 одиниці техніки. З'ясувалося, що на території автотранспортного підприємства палає маршрутний автобус. ДСНС-ники загасили вогонь о 08:43.

Унаслідок пожежі транспортний засіб вигорів повністю, пошкоджена також будівля контрольно-приймального пункту.

Після ліквідації займання на місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського управління поліції Київщини. Правоохоронці задокументували подію для з'ясування причин та обставин пожежі.

30 січня 2024 року в Борисполі під час руху зайнявся легковий автомобіль. Загасити вогонь допоміг поліцейський патруль, що проїздив поблизу. Пожежа виникла через ганчірку під капотом.

Що відомо про пожежі в автомобілях на Київщині

17 грудня 2023 року на автодорозі Київ-Одеса в межах Білоцерківського району сталася пожежа у вантажівці. Водій загинув.

Уночі 30 листопада згоріла вантажівка на автодорозі Київ–Харків у Бориспільському районі. Водія госпіталізували з опіками.

У селі Великий Карашин під час руху зайнялась автівка, яку власник купив за кілька днів до пожежі.

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в одному з гаражів у Дарницькому районі, де зайнялось авто. 76-річна пенсіонерка отримала легкі опіки.

У серпні 2023 року в Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у серійному підпалі автомобілів військовослужбовців. Встановили 12 епізодів умисного знищення автівок.

Влітку в селі Мирча Бучанського району зайнялися дві автівки, які належать членам однієї родини. У підпалі запідозрили родича потерпілих.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
згорілий будинок
В Обухові двоє людей загинули під час пожежі в будинку
На Івано-Франківщині під час пожежі загинув 48-річний військовослужбовець Іван Боднар
На Івано-Франківщині під час пожежі загинув 48-річний військовослужбовець Іван Боднар
Ґрати на вікнах: рятувальники Київщини витягнули із палаючого будинку 5 дітей і 2 дорослих
Ґрати на вікнах: рятувальники Київщини витягнули із палаючого будинку 5 дітей і 2 дорослих
пожежа харків, 2 лютого, велика панасівська, дснс
Двох людей врятували з пожежі в Харкові, ще дев'ятьох евакуювали
На початок