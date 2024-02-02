Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко обіцяє спрямувати отриману премію на потреби Збройних Сил України.
Про це Анатолій Бондаренко повідомив у прямому етері на власній сторінці у фейсбуці.
Міський голова розповів, що програма соціально-економічного розвитку, яку 1 лютого ухвалили депутати, передбачає допомогу Збройним Силам України. Та пообіцяв премію, яку отримуватиме впродовж року спрямувати на обороноздатність країни:
"Стосовно премії міського голови, яка за рік становить близько 480 тисяч гривень. Як і минулого року, всі гроші передаю на ЗСУ".
Також Анатолій Бондаренко додав, що людям слід попросити вибачення перед ним:
"Звертаюсь до тих хейтерів. А якщо міський голова отримав 480 тисяч, а перерахував один мільйонів. То це як тоді? Тоді треба напевне попросити пробачення. Або перераховував два мільйони, взяв з родини кошти, чи три мільйони. Що стосується тієї "ведмежої послуги", яку мені зробили вчора, то я скажу — ми купимо або автомобілі, або щось інше".
Проте міський голова порадив журналістам окремо вивчати бюджет:
"На жаль, радив би іншим журналістам окремо вивчати бюджет. Тому що в останній час, коли літає в повітрі питання виборів, то ситуація подається не об'єктивно. Починаємо працювати. Зараз готуємо розпис, і в першу чергу допомагатимемо ЗСУ. Проте зауважую, що на потреби армії наша родина передає набагато більше, ніж сума премії".
Що відомо про преміювання Анатолія Бондаренка
- Черкаська міська рада 1 лютого проголосувала за преміювання міського голови в розмірі 400%. За таке рішення проголосували 28 депутатів. За пропозицією юридичного департаменту розмір преміювання встановили до кінця каденції Анатолія Бондаренка, як міського голови.
- На сайті Черкаської міськради зареєстрували проєкт рішення про преміювання міського голови, встановлення йому надбавок, надання матеріальної допомоги у 2024 році. Там пропонують:
- установити надбавку за високі досягнення у праці як керівнику, який безпосередньо займається розробленням проєктів нормативно-правових актів, проводить експертизу проєктів таких актів, в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років;
- здійснювати щомісячне преміювання в розмірі 400 відсотків посадового окладу;
- надати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати;
- надати допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної відпустки.
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