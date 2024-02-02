Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко обіцяє спрямувати отриману премію на потреби Збройних Сил України.

Про це Анатолій Бондаренко повідомив у прямому етері на власній сторінці у фейсбуці.

Міський голова розповів, що програма соціально-економічного розвитку, яку 1 лютого ухвалили депутати, передбачає допомогу Збройним Силам України. Та пообіцяв премію, яку отримуватиме впродовж року спрямувати на обороноздатність країни:

"Стосовно премії міського голови, яка за рік становить близько 480 тисяч гривень. Як і минулого року, всі гроші передаю на ЗСУ".

Також Анатолій Бондаренко додав, що людям слід попросити вибачення перед ним:

"Звертаюсь до тих хейтерів. А якщо міський голова отримав 480 тисяч, а перерахував один мільйонів. То це як тоді? Тоді треба напевне попросити пробачення. Або перераховував два мільйони, взяв з родини кошти, чи три мільйони. Що стосується тієї "ведмежої послуги", яку мені зробили вчора, то я скажу — ми купимо або автомобілі, або щось інше".

Проте міський голова порадив журналістам окремо вивчати бюджет:

"На жаль, радив би іншим журналістам окремо вивчати бюджет. Тому що в останній час, коли літає в повітрі питання виборів, то ситуація подається не об'єктивно. Починаємо працювати. Зараз готуємо розпис, і в першу чергу допомагатимемо ЗСУ. Проте зауважую, що на потреби армії наша родина передає набагато більше, ніж сума премії".

Що відомо про преміювання Анатолія Бондаренка

Черкаська міська рада 1 лютого проголосувала за преміювання міського голови в розмірі 400%. За таке рішення проголосували 28 депутатів. За пропозицією юридичного департаменту розмір преміювання встановили до кінця каденції Анатолія Бондаренка, як міського голови.

На сайті Черкаської міськради зареєстрували проєкт рішення про преміювання міського голови, встановлення йому надбавок, надання матеріальної допомоги у 2024 році. Там пропонують:

установити надбавку за високі досягнення у праці як керівнику, який безпосередньо займається розробленням проєктів нормативно-правових актів, проводить експертизу проєктів таких актів, в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років; здійснювати щомісячне преміювання в розмірі 400 відсотків посадового окладу; надати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати; надати допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної відпустки.

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