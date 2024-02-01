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Преміювання міського голови Черкас у розмірі 400% буде — депутати
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Преміювання міського голови Черкас у розмірі 400% буде — депутати

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Преміювання міського голови Черкас у розмірі 400% буде — депутати
Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Черкаська міська рада 1 лютого проголосувала за преміювання міського голови в розмірі 400 %. За таке рішення проголосували 28 депутатів.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного Анна Іщенко з місця події.

За пропозицією юридичного департаменту розмір преміювання встановили до кінця каденції міського голови Анатолія Бондаренка.

Вкотре пропозицію зареєстрував секретар міськради Юрій Тренкін:

"У своїй діяльності як секретар я керуюся законом і регламентом, тож зобов’язаний вносити проєкт рішення, незалежно від того, чи відмовляється міський голова від премії. Це юридично. А тепер практично: зарплата  мера за січень становить 17 412 гривень. Після ухвалення проєкту рішення буде близько 80 тисяч гривень, – пояснив Юрій Тренкін.

Нагадаємо, 26 грудня 2023 року черкаські депутати не підтримали преміювання міського голови у розмірі 400%.

4 грудня міський голова Анатолій Бондаренко відреагував на критику щодо нарахування йому 400% премії й написав заяву про відмову від неї.

Що відомо про преміювання Анатолія Бондаренка

  • На сайті Черкаської міськради зареєстрували проєкт рішення про преміювання міського голови, встановлення йому надбавок, надання матеріальної допомоги у 2024 році. Там пропонують:
  1. установити надбавку за високі досягнення у праці як керівнику, який безпосередньо займається розробленням проєктів нормативно-правових актів, проводить експертизу проєктів таких актів, в розмірі 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років;
  2. здійснювати щомісячне преміювання в розмірі 400 відсотків посадового окладу;
  3. надати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати;
  4. надати допомогу для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної відпустки.

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