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Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт щодо розмитнення авто в "Дії" — Федоров
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Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт щодо розмитнення авто в "Дії" — Федоров

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Розмитнення авто
Верховна рада України. Фото: УНІАН

Парламентський Комітет з фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №10380, який стосується розмитнення автівок через застосунок "Дія".

Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Після ухвалення документа українці зможуть подати декларацію для розмитнення автомобіля в застосунку чи на порталі "Дія".

Міністр наголосив, що це важливий антикорупційний закон. За його словами, цифровізація зробить процес розмитнення прозорим і швидким й унеможливить корупційні схеми на митниці.

"Основне — він прибирає людський фактор з процесу визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори", — підкреслив Федоров.

Він також висловив сподівання, що українські парламентарі у першому читанні законопроєкту приймуть "позитивне рішення".

5 січня у Верховній раді зареєстрували законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії". Тоді Федоров пояснював, що, зокрема, документ передбачає створення Бази даних митної вартості легкових автомобілів.

"Базу сформує Мінцифра на основі даних Митниці. У системі буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна", — сказав міністр.

З 29 листопада 2023 року у застосунку "Дія" з’явилась можливість отримати англомовну версію деяких документів. Йдеться про закордонний паспорт, посвідчення водія та техпаспорт.

20 грудня 2023 року у застосунку "Дія" запрацювала послуга перереєстрації автомобіля.

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