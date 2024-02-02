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У січні цього року українці купили понад 4 тисячі нових автівок — "Укравтопром"
АВТОУКРАЇНАЖиттяЕкономіка

У січні цього року українці купили понад 4 тисячі нових автівок — "Укравтопром"

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Автівки
Автомобілі. Ілюстративне фото: Getty Images

У січні цього року українці придбали майже 4,4 тисячі нових легкових автівок. Це на 47% більше, ніж у першому місяці 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

"Від показника довоєнного січня 2021 року, платоспроможний попит на нові легкові автомобілі відстає на 24%. А майже аналогічний обсяг продажів січневий ринок демонстрував у 2017 році", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з найкращим результатом продажів закінчила місяць японська марка Toyota — 764 проданих авто. Відносно січня минулого року реалізація нових Toyota в Україні збільшилася на 31%.

Другою за популярністю став Renault – 504 автівки. На третьому місці в рейтингу — Volkswagen з результатом у 476 машин, на четвертому — Skoda (312 авто) і Nissan з результатом у 188 автівок.

Також у ТОП-10 марок місяця увійшли: Hyundai, Suzuki, Peugeot, Lexus і Mazda. Зазначається, що найбільш продаваним автомобілем січня 2024 року став кросовер Renault Duster, який знайшов 479 покупців.

У січні 2024 року в Україні оновився алгоритм підготовки в автошколі та складання іспитів для отримання посвідчення водія — практичну підготовку можна розпочати лише після складання іспиту з теорії.

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