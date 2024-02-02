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Глава МАГАТЕ заявив про зниження темпів виробництва високозбагаченого урану Іраном
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Глава МАГАТЕ заявив про зниження темпів виробництва високозбагаченого урану Іраном

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Глава МАГАТЕ заявив про зниження темпів виробництва високозбагаченого урану Іраном
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі виступає перед ЗМІ в Києві, Україна, 31 серпня 2022 року. (Фото : Єфрем Лукацький / AP)

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що Іран знизив темпи виготовлення високозбагаченого урану.

Про це голова МАГАТЕ повідомив у коментарі The New York Times.

Гроссі зазначив, що Іран все ще додає до своїх поставок уран, збагачений до 60 відсотків чистоти, який можна швидко збагатити до рівня, необхідного для виробництва ядерної зброї, але сплеск, що розпочався відразу після бойових дій Ізраїлю в Секторі Газа у відповідь на вторгнення бойовиків угруповання ХАМАС 7 жовтня, ймовірно, зменшився.

"Спостерігається деяке уповільнення. Вони все ще поповнюють запаси, але вже повільніше", — зазначив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії.

Газета вказує, що неясно, коли саме почалося сповільнення виробництва урану, але, схоже, Іран став турбуватися, що його програма збагачення ядерного палива може стати головною військовою мішенню.

"Ізраїль регулярно проводить навчання, що імітують бомбардування, а США понад 15 років вживають заходів, спрямованих на саботаж програми", — мовиться у статті.

Як пише NYT, Іран заперечує, що його метою є створення ядерної зброї, й досі представники розвідки інформували, що немає жодних доказів того, що він прагне її створення.

"Іранська влада, схоже, ретельно вивіряє свою діяльність зі збагачення урану, аби залишатися трохи нижче порога збройового матеріалу. Зазвичай під цим розуміють уран, збагачений до 90% чистоти, але зброю можна створити і на паливі, збагаченому дещо нижче цього рівня", — додали журналісти.

Що відомо про збагачення урану в Ірані

На початку січня 2021 року влада Ірану офіційно попередила МАГАТЕ про намір збільшити збагачення урану до 20%, порушуючи таким чином ядерну угоду між Іраном і світовими країнами.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що має намір повернутися до угоди, яку президент Дональд Трамп покинув три роки тому, за умови, що Іран також повернеться до повного її дотримання.

На початку березня 2021 року Іран заявив, що не бачить сенсу зустрічатися для перемовин зі США та іншими державами, залученими до ядерної угоди, доки Вашингтон не зніме накладені санкції.

Водночас Сполучені Штати оголосили про готовність скасувати обмеження, що суперечать ядерній угоді, однак вимога іранської влади скасувати всі санкції нездійсненна.

У липні 2022 року стало відомо, що на іранському підземному ядерному об'єкті "Фордо" розпочали процес виробництва урану, збагаченого до 20%. 9 липня МАГАТЕ підтвердило цю інформацію.

Організація атомної енергії Ірану (ОАЕІ) 1 серпня запустила кілька сотень центрифуг для збагачення урану.

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