Вночі російська армія обстріляла Хотінську та Краснопільську громади на Сумщині

Вночі 2 лютого російська армія завдала ударів по Хотінській та Краснопільській громадах на Сумщині. Зафіксовано 30 вибухів, загалом було чотири обстріли.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

По Краснопільській громаді були удари з артилерії (3 вибухи).

У Хотінській громаді були обстріли з РСЗВ (23 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

У Кіндратівці пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, у Хотіні — багатоквартирні будинки. У оселях вибиті вікна та пошкоджені паркани у домогосподарствах. Загалом пошкоджені близько семи будинків.

Також під ударами армії РФ опинилася місцева агрофірма, там поранена худоба. Інформації про поранених мешканців немає. Про це Суспільному розповів голова Хотінської громади Микола Торяник.

"Ліквідовуємо наслідки. Житлово-комунальне підприємство працює", - зазначив голова громади.

Що відомо про обстріли Сумщини 1 лютого

Вночі російська армія 5 разів обстрілювала область. Було 29 вибухів. Ударів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади.

Протягом дня російська армія 23 рази обстріляла територію Сумщини. Зафіксовано 107 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади.

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