107 вибухів протягом дня – армія РФ обстріляла п'ять громад Сумщини

Протягом 1 лютого російська армія 23 рази обстріляла територію Сумської області. Зафіксовано 107 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Великописарівська громади.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

З мінометів російські війська обстріляли Хотінську громаду (11 вибухів) та Білопільську громаду (7 вибухів). Останню громаду також обстріляли з артилерії (один вибух).

В Краснопільській громаді зафіксований обстріл двома БпЛА (FPV-дрони) та обстріли з мінометів (13 вибухів) і артилерії (12 вибухів).

По Великописарівській громаді з БпЛА скинули вибуховий пристій (ВОГ) (один вибух), зафіксовані обстріли з мінометів (11 вибухів) і артилерії (12 вибухів).

В Юнаківській громаді був обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи), скидання з безпілотника вибухових пристроїв (ВОГ) (6 вибухів), артобстріли (20 вибухів) і гранатометний обстріл (СПГ) (7 вибухів).

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