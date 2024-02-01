НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
29 вибухів: вночі російська армія обстріляла 5 громад Сумщини
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуКордонВИБУХРегіони

29 вибухів: вночі російська армія обстріляла 5 громад Сумщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Вночі 1 лютого російська армія 5 разів обстрілювала Сумщину. Було 29 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Середино-Будська громада зазнала ударів з артилерії (3 вибухи).

Великописарівська громада — гранатометний обстріл (8 вибухів).

У Краснопільській громаді був артобстріл (13 вибухів).

На територію Білопільської громади армія РФ скинула 4 міни.

У Свеській громаді був мінометний обстріл (1 вибух).

Що відомо про обстріли Сумщини 31 січня

  • Протягом дня армійці РФ 43 рази обстрілювали Сумщину. Було 216 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
США обстрілюють обʼєкти проіранських формувань в Іраку та Сирії
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Обстріли Херсона та Берислава, атаки авіабомбами Милівської громади. 709 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
Під обстрілами Росії опинились 9 громад Сумської області
Херсон, авіаудар РФ, 2 лютого 2024 рік
Понад рік під постійною атакою РФ: скільки будинків у Херсоні пошкоджені обстрілами
На початок