29 вибухів: вночі російська армія обстріляла 5 громад Сумщини

Вночі 1 лютого російська армія 5 разів обстрілювала Сумщину. Було 29 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Середино-Будська громада зазнала ударів з артилерії (3 вибухи).
Великописарівська громада — гранатометний обстріл (8 вибухів).
У Краснопільській громаді був артобстріл (13 вибухів).
На територію Білопільської громади армія РФ скинула 4 міни.
У Свеській громаді був мінометний обстріл (1 вибух).
Читати ще
Що відомо про обстріли Сумщини 31 січня
- Протягом дня армійці РФ 43 рази обстрілювали Сумщину. Було 216 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади.
Читайте Суспільне у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Підписуйтеся на наш Instagram