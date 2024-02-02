Війська РФ 1 лютого обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини: Сновську та Семенівську. Військові зафіксували 29 вибухів.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Сновська громада: 19 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) по околицях села Клюси.
Семенівська громада: 10 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) у напрямку села Блешня.
Нагадаємо, 31 січня росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Військові зафіксували 63 вибухи.
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