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Росіяни з міномета обстріляли прикордоння двох громад на Чернігівщині: Сновської та Семенівської
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Росіяни з міномета обстріляли прикордоння двох громад на Чернігівщині: Сновської та Семенівської

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Росіяни з міномета обстріляли прикордоння двох громад на Чернігівщині: Сновської та Семенівської
ФОТО: Суспільне Чернігів

Війська РФ 1 лютого обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини: Сновську та Семенівську. Військові зафіксували 29 вибухів.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Сновська громада: 19 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) по околицях села Клюси.

Семенівська громада: 10 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) у напрямку села Блешня.

Нагадаємо, 31 січня росіяни обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Військові зафіксували 63 вибухи.

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