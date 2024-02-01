Війська РФ 31 січня обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Військові зафіксували 63 вибухи.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада:

два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) у напрямку села Грем’яч.

Семенівська громада:

один вибух (прихід, ймовірно, зі ствольної артилерії) у напрямку села Карповичі та два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) у тому ж напрямку;

два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) у напрямку села Леонівка;

вісім вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) у напрямку села Баранівка;

10 вибухів (приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) по околицях села Тимоновичі.

Сновська громада:

сім вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) по околицях та у напрямку села Клюси;

два вибухи (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм) по околицях села Єліне;

Городнянська громада:

29 вибухів (приходів, ймовірно, з РСЗВ) у напрямку села Гасичівка.

Нагадаємо, 30 січня росіяни обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини: Сновську та Семенівську. Вибухи пролунали в районі трьох сіл. Пошкоджено житловий будинок.

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