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У Нідерландах відбулися протести фермерів
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У Нідерландах відбулися протести фермерів

ЗМІ
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Протести в Нідерландах
Прапор Нідерландів, ілюстративне фото, АР

Після протестів фермерів у Польщі, Німеччині та Франції, такі мирні акції дійшли й до Нідерландів, де представники фермерств виїхали на тракторах в Амстердамі.

Про це повідомив телеканал NOS.

За його даними, протестувальники на 15 тракторах приїхали на центральну площу Дам в Амстердамі, щоб висловити незгоду з планами ЄС щодо боротьби зі зміною клімату. Поліція зазначила, що акція пройшла в спокійній обстановці.

Ще кілька десятків фермерів зібралися біля будівлі уряду провінції Гелдерланд у місті Арнем. Вони передали регіональним органам влади петицію про незгоду з європейськими кліматичними заходами. Також повідомляється про мирні протести у Вердені та Гронінгені.

Фермерські протести в Європі

Хвиля протестів європейських фермерів прокотилися кількома країнами ЄС. Мирні мітинги відбуваються у Франції, Німеччині та Польщі.

Масові демонстрації у Франції відбуваються через невдоволення фермерів падінням доходів через інфляцію та збільшення імпорту сільськогосподарської продукції з третіх країн, зокрема, України. Аграрії також виступають за спрощення бюрократичних процедур, пов'язаних з вимогами ЄС, та пом'якшення регулювання сільського господарства. На знак протесту фермери на тракторах перекривають автодороги, проводять маніфестації перед державними будівлями.

Причиною протестів у Німеччині стало рішення уряду ФРН скоротити деякі субсидії на дизельне пальне для фермерів і автоперевізників. Дизельне доволі широко використовують для сільськогосподарських транспортних засобів і техніки. Фермери платили за нього половину ціни. Скорочення субсидій своєю чергою було викликане значним дефіцитом бюджету. Уряд вирішив заощадити близько 60 мільярдів євро.

Страйкарі у Польщі влаштували демонстрації на сільськогосподарській техніці уздовж доріг. При цьому траси не перекривали. Демонстрації з тракторами та іншою технікою на дорогах відбулися у понад 150 місцях по всій території Польщі.

Напередодні загальнонаціонального страйку, 23 січня, фермери заявили, що “пропуск агропродовольчої продукції з країн поза ЄС на європейський ринок без будь-яких правил є вкрай безвідповідальним з боку Європейської Комісії та становить загрозу для польських фермерів”. Ще одна основна вимога протестувальників стосується необхідності перегляду Єдиної аграрної політики.

Раніше польські фермери здійснювали блокаду ПП "Шегині-Медика". Страйк тривав з 23 листопада до 6 січня. Фермери погодились зупинити акцію після домовленостей з урядом Польщі.

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