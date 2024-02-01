Глава НАТО озвучив суму загальної допомоги для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надали Києву близько 75 мільярдів доларів допомоги.

Слова посадовця цитує видання POLITIKO.

Столтенберг також зазначив, що за часткою ВВП більшість європейських країн надають Україні більше військової допомоги, ніж Сполучені Штати Америки.

"Усі союзники збільшили інвестиції в оборону після вторгнення Росії в Україну, додавши 450 мільярдів доларів внутрішніх інвестицій у оборону по всьому альянсу", — каже Столтенберг.

Він також заперечив думку про те, що Європа не надає достатньої військової допомоги для України, аніж США.

"З моменту початку війни Сполучені Штати надали близько 75 мільярдів доларів. Інші союзники та партнери надали понад 100 мільярдів доларів, і якщо виміряти частку ВВП, більшість союзників надають більше, ніж Сполучені Штати", – зауважив генсек НАТО.

Він назвав війну в Україні "війною на виснаження", яка вимагатиме від європейської та американської оборонної промисловості нарощувати виробництво, оскільки після початку війни Росії проти Україні у країнах Заходу "побачили серйозні прогалини" у виробництві боєприпасів.

Допомога від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Згодом його включили у законопроєкт про розвʼязання проблем на південному кордоні США. Цей пакет мали ухвалити до Різдва (25 грудня), але на кінець січня 2024 року, його так і не затвердили.

Лідер Демократичної партії США Чак Шумер 1 лютого заявив, що Сенат голосуватиме за двопартійний законопроєкт, наступного тижня.