Лідер Демократичної партії США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за двопартійний законопроєкт, який посилить охорону кордону, а також надасть більше допомоги Україні, наступного тижня.

Про це політик повідомив 1 лютого, передає Reuters.

"Ми не можемо просто ухилитися від своїх обов'язків лише тому, що завдання складне", — підкреслив Шумер.

Сенатор також зазначив, що текст документа оприлюднять до 4 лютого, а перше голосування відбудеться не пізніше 7 лютого.

31 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що в адміністрації США немає альтернативного законного шляху отримати допомогу для України, якщо Конгрес не ухвалить виділення додаткових 60 мільярдів доларів.

Раніше спеціальна представниця Сполучених Штатів Пенні Пріцкер заявила, що агресивна війна Росії становить загрозу не лише для України, але й для США і Європи, а також економічної безпеки, ідей свободи й демократії.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.