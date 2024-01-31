В адміністрації США нема альтернативного законного шляху отримати допомогу для України, якщо Конгрес США не ухвалить законопроєкт про виділення додаткових 60 млрд доларів.

Про це на брифінгу сказав координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Додаткова допомога з питань нацбезпеки — це те, що нам потрібно, вона була вивірена, винесена на обговорення з нашими українськими колегами. Ми потребуємо цього фінансування прямо зараз. Зараз, коли ми з вами говоримо, ми не надсилаємо Україні додаткову безпекову допомогу. Нічого не залишилося. Ми повинні мати це фінансування", — сказав він.

Відповідаючи на питання чи не допомагають Путіну республіканці в Палаті представників, які блокують виділення допомоги Києву, представник Білого дому зазначив, що у Конгресі існує двопалатна двопартійна підтримка України.

"Я не збираюся стояти тут і зачіпати членів Конгресу. Ми вважаємо, що існує сильна двопартійна підтримка і двопалатна двопартійна підтримка саме для України. Лідери комітетів з нагляду за нацбезпекою, розвідкою та закордонними справами в Палаті представників підтримують Україну. Але це питання проходження, і зараз тривають активні переговори", — сказав Кірбі.

Щодо постачання боєприпасів для ЗСУ він зазначив, що артилерійські снаряди залишаються одними з найвитратніших на полі бою.

"Ситуація не найкраща, і саме тому ми потребуємо додаткового фінансування. Це критично важливо. Артилерійські снаряди залишаються одними з найвитратніших боєприпасів на полі бою. Критично важливо отримати це фінансування для України, щоб ми могли знову стати лідерами у світі в підтримці України та її здатності захищати себе", — сказав представник Білого дому.

Кірбі додав, що не може говорити від імені ЄС чи інших країн, але "інші країни будуть дивитися на нас, на наше лідерство".

"Вони чекатимуть від нас рішень і впевненості щодо того, як виглядатиме підтримка України в майбутньому. Нам вкрай важливо отримати це фінансування", — сказав він.

Що відомо про допомогу від США для України

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів.

Комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАСу 7 жовтня, а також полегшити передачу військової допомоги Україні.

Однак новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше.

2 листопада спікер Палати представників Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Пізніше Палата представників США схвалила допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів без згадки про Україну. Однак, як стало відомо раніше, президент США Джо Байден накладе вето на бюджетний законопроєкт стосовно допомоги Ізраїлю, в якому не буде коштів для України.

7 листопада демократи у Сенаті Сполучених Штатів заблокували законопроєкт республіканців про допомогу Ізраїлю окремо від України, за який проголосувала Палата представників.

Сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами "за" та 11 "проти". Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду.

6 грудня законопроєкт про надання допомоги не пройшов процедурного голосування в Сенаті США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 61 мільярда доларів для України.