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У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про "демілітаризовану зону" між Україною та РФ
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У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про "демілітаризовану зону" між Україною та РФ

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У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про &quot;демілітаризовану зону&quot; між Україною та РФ
Речник Держдепартаменту Метью Міллер під час брифінгу. Фото: АР

Речник Державного департаменту США Метью Міллер прокоментував заяву керівника Кремля Володимира Путіна щодо "демілітаризованої зони" між Україною та РФ.

Про це представник американського відомства повідомив на брифінгу.

Міллер зазначив, що йому "складно зрозуміти, як може бути імплементована буферна зона між Україною та РФ, коли російські солдати перебувають на українській території".

"Дещо складно мати демілітаризовану зону, коли російські сили продовжують операції з українського боку кордону, а Путін ясно давав зрозуміти, що не збирається змінювати своїх цілей — захопити та підкорити Україну", — підкреслив речник Держдепу.

Представник зовнішньополітичного відомства наголосив: "Якщо Росія дійсно хоче показати зацікавленість у демілітаризованій зоні, то найкраще з чого вона може почати — демілітаризація частин України, де перебувають російські солдати".

31 січня Путін під час зустрічі зі своїми "довіреними особами" висловив ідею "демілітаризованої зони", яка, з його слів, "виведе російську територію з-під вогневої досяжності" України.

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