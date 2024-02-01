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Що означають заяви Путіна про "санітарну зону" в Україні — аналіз ISW
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Що означають заяви Путіна про "санітарну зону" в Україні — аналіз ISW

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Що означають заяви Путіна про "санітарну зону" в Україні — аналіз ISW
Президент РФ Володимир Путін. Фото: Anton Vaganov/Pool Photo via AP

Президент Росії Володимир Путін 31 січня подвоїв свої максималістські та навмисно розмиті територіальні цілі в Україні та підкреслив ідею "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як відзначили аналітики, під час зустрічі зі своїми виборчими "довіреними особами" Путін заявив, що просування нинішньої лінії фронту вглиб України є найважливішою метою російських військ по всій лінії фронту.

Путін підкреслив ідею "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, яка, за його словами, виведе російську територію, а також тимчасово окуповану територію Україну, за межі досяжності як фронтових артилерійських систем, так і систем дальнього радіусу дії, наданих Заходом.

“Заявлена Путіним мета просунути лінію фронту так, щоб заявлені і фактичні території Росії опинилися за межами досяжності українських вогневих засобів, є розмитою метою, яка фактично недосяжна доти, доки існує незалежна Україна, здатна вести бойові дії. Путін, швидше за все, анексує будь-які українські території, які Росії вдасться захопити, переслідуючи цю уявну мету (зокрема, чотири області, про анексію яких Росія вже заявила, але які вона контролює лише частково), таким чином, нові “російські території” опиняться в зоні досяжності українських систем”, — йдеться в аналітичному звіті.

Зазначається, що заяви Путіна від 31 січня не відображають значних змін у заявлених військових цілях Росії або її фактичних військових можливостях, а скоріше за все спрямовані на те, щоб скористатися наявними наративами в західних ЗМІ, які можуть заблокувати короткострокову і довгострокову військову допомогу Заходу Україні і змусити Захід вести переговори з Росією на російських умовах.

Як відзначили аналітики, Путін також включив Харків, який він раніше називав "російським", до цієї гіпотетичної демілітаризованої зони, “ймовірно, для того, щоб скористатися дискусіями навколо малоймовірної можливості російської наступальної операції вздовж північного кордону Харківської області з Бєлгородської області”.

Зазначається, що Путін може мати намір посилити ці дискусії, щоб відвернути увагу України від триваючої російської наступальної операції вздовж осі Харків-Луганська область, але ISW продовжує оцінювати, що російські сили в Бєлгородській області можуть здійснювати лише тактичні дії, які слугуватимуть хитрощами для відволікання і закріплення українських сил уздовж кордону.

“Путін також, ймовірно, намагається апелювати до нових закликів російських ультранаціоналістів створити "буферну зону" між Харківською і Бєлгородською областями, щоб відсунути українські РСЗВ і артилерію від міжнародного кордону з Бєлгородською областю”, — йдеться в аналітичному звіті.

Як наголосили в ISW, Путін раніше заявляв, що розгляне можливість створення такої "буферної зони" під час масового невдоволення з приводу обмежених транскордонних рейдів проукраїнських сил у Бєлгородську область влітку 2023 року, але російські військові досі не вжили жодних дій, які б свідчили про те, що Путін серйозно розглядає ці заклики.

Аналітики також відзначили, що Путін також підкреслив російські наступальні зусилля під Авдіївкою, щоб представити їх як успішні для внутрішньої російської аудиторії і ще більше виправдати російську війну в Україні.

“Путін також повторив шаблонні наративи про те, що російська війна в Україні — це боротьба за російський суверенітет, яка очищає російське суспільство від тих, хто проти цього суверенітету, і таким чином об'єднує російське суспільство”, — зазначили в ISW.

Напередодні Центральна виборча комісія РФ одноголосно затвердила кандидатуру Володимира Путіна як кандидата на майбутніх президентських виборах.

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